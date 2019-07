Cum arată acum Mădălina Băcanu, fata care și-a revenit spectaculos după ce a stat o lună în comă

În urmă cu aproape șapte ani, pe 21 octombrie 2012, Mădălina Băcanu, o tânără din Făurei, a trecut prin momente cumplite, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din București, de o mașină ce aparținea ambasada Rusiei. Mădălina venise la studii, abia fiind admisă la Facultatea de Chimie.

Deși doctorii nu îi dădeau șanse de supraviețuire, tânăra a luptat pentru viața ei și după mai bine de o lună de comă, și-a revenit spectaculos.

Astăzi, nu își mai aduce aminte nimic din tragicul accident și trăiește o viață normală. A reușit să termine facultatea și se bucură de tot ceea ce o înconjoară. Nu se mai vopsește brunet, și-a lăsat culoarea naturală și s-a pozat alături de fratele ei la un eveniment festiv, unde era îmbrăcată extrem de elegant.

Tanara a beneficiat si de consiliere psihologica, iar la inceput cand a fost internata, Madalina spunea intr-una ca ii este foarte frica de masina. Acum ea este recuperata, iar ce ii lipseste acum este incredrea in fortele proprii, explica managerul Centrului. Cand a fost internata tanara nu mergea, nu accepta sa fie atinsa.

Tanara de 19 ani a fost lovita de catre o masina condusa de un diplomat al Ambasadei Ruse, Aleksandr Evsiukov, pe trecerea de pietoni. Imediat dupa accident, fata a fost transportata, in coma, la Spitalul Bagdasar Arsenie din Capitala. De altfel, pe 21 octombrie, diplomatul rus, care avea imunitate diplomatica si-a incetat mandatul in Romania si a fost rechemat in Rusia.