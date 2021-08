Cum arată Adela Popescu în costum de baie, după ce a născut a treia oară: ”Hai că s-a descurcat”

Adela Popescu a reușit să-și uimească fanii. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie, iar urmăritorii ei au rămas mască.

Împreună cu Radu Vâlcan și cei trei copii, Adela Popescu a plecat într-o scurtă escapadă pe litoralul românesc. Și-au făcut bagajele și au mers să se relaxeze departe de agitația și traficul din Capitală. În urmă cu câteva zile, prezentatoarea TV făcea anunțul pe contul său de Instagram: ”Ne-am făcut curaj că nu se mai putea și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare ? Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”, a scris Adela Popescu.

S-au bucurat de mare, soare și… plajă. Iar într-una dintre zile, Radu Vâlcan a avut de îndeplinit o sarcină importantă. Și anume… aceea de a-i achiziționa soției sale un costum de baie. Zis și făcut! S-a întors la hotel cu piesa vestimentară, iar Adela Popescu a fost încântată de alegerea făcută de tatăl copiilor ei. (CITEȘTE ȘI: Acum e o soție și o mămică împlinită, însă Adela Popescu a avut dificultăți în dragoste înainte de Radu Vâlcan. Îţi mai amintești de povestea trăită cu Dan Bordeianu?)

Vedeta le-a arătat fanilor costumul de baie și, astfel, aceștia au avut ocazia să-i vadă silueta Adelei Popescu. Și, ce-i drept, nici n-ai spune că e mămică a trei copii. Prezentatoarea TV s-a recuperat rapid și, în ciuda faptului că a trecut doar o lună de când a născut… arată ireproșabil!

Și-a angajat o bonă filipineză

Cu venirea noului membru al familiei, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să angajeze o bonă. Dacă până acum, cei doi nu au avut nevoie de ajutor, iată că lucrurile s-au schimbat de când li s-a mărit familia. (VEZI ȘI: Adela Popescu a vorbit despre momentul nașterii celui de-al treilea copil: ”Efectul anesteziei trecea, eu eram în agonie”)

”Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolăm camera. Bona va avea cea mai frumoasă cameră din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a declarat Adela Popescu, în urmă cu ceva timp.