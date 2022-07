Cum arată apartamentul cu 3 camere, care se închiriază cu 700€ pe lună, în Borhanci, Cluj? “Stai pe WC și ajungi sa deschizi ușa”

Un bărbat își dă spre închiriere apartamentul cu 3 camere din cartierul Colonia Borhanci, Cluj-Napoca, dar anunțul publicat de acesta nu a fost luat deloc în serios. Multe persoane l-au ironizat pe clujean, după ce au citit detaliile despre imobil, dar care au observat și câteva detalii importante în pozele postate pe internet.

Clujeanul a postat pe internet anunțul în care își închiriază apartamentul cu 3 camere din cartierul Colonia Borhanci, Cluj-Napoca, cu 700 de euro pe lună.

CITEȘTE ȘI: CE COŞMAR! UN BĂRBAT ERA SĂ MOARĂ LA SCURT TIMP DUPĂ CE S-A CAZAT ÎNTR-UN APARTAMENT DE PE AIRBNB: „NE-A CĂZUT ÎN CAP”

Anunțul clujeanului a fost ironizat

El susține că se poate ajunge în doar 10 minute de mers cu mașina, la Iulius Mall, iar internauții au făcut glume pe seama acestui aspect. O persoană a spus că din zona aceea, până la centrul comercial, doar cu elicopterul se poate ajunge atât de repede.

”Cu elicopterul faci 10 minute până la Iulius mall? Cu mașina niciodată”, a fost unul dintre comentariile lăsate de clujeni, la postarea anunțului de către bărbat.

”Se închiriază apartament compus din 3 camere semidecomandate în Borhanci – Zona Liniștită (10 minute cu mașina până la Iulius Mall, 5 minute pe jos până la stația de bus)”, este descrierea anunțului celui care închiriază apartamentul din Cluj.

Apartamentul are magazin alimentar la parterul blocului, 2 locuri de parcare în garajul subteran, și este amplasat pe strada Romul Ladea.

Comentarii acide, după publicarea anunțului pe internet

”Mihai Bendeac spunea odată că dacă ajungi să deschizi ușa de la baie în timp ce stai pe wc înseamnă că încă ești sărac, so, get down of the clouds!”.”Ați auzit ca face Boc aerodrom pentru extratereștri în Borhanci, de aici și prețul…”, au mai fost două dintre ironiile făcute la adresa anunțului publicat de Clujeanul care dă spre închiriere apartamentul cu 3 camere.

VEZI ȘI: LOVITURĂ PE PIAȚA IMOBILIARĂ DIN ROMÂNIA! UNDE S-A VÂNDUT UN APARTAMENT CU 8 MILIOANE DE EURO