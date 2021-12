Cum arată bradul de Crăciun al Loredanei Chivu! Seamănă cu.. ea!

Loredana Chivu este una dintre cele mai cunoscute ”fete de oraș” din România. Frumoasa blondină a devenit cunoscută ca și asistentă TV la emisiunea prezentată de Dan Capatos, unde s-a luptat pentru acest post cu Adelina Pestrițu. De-a lungul timpului vedeta s-a transformat total, mai ales că s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni de mai multe ori.

Recent, Loredana Chivu a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu bradul său împodobit, în stilul caracteristic, care pare că îi seamănă. Mult auriu, argintiu, pene, chiar și un păun alb stă mândru în bradul împodobit de blondină.

”Si ca in fiecare an,impodobesc bradul cu multa bucurie si drag..alaturi de familia mea..Craciunul este in sufletul meu de mica si pastrez traditia in fiecare an..ma rog pentru noi toti ca aceasta sarbatoare sa ne prinda fericiti,sanatosi si sa ii avem aproape pe toti ce-i iubim!??? #blessed #christmastree #holyspirit #home #peace #christmastree”, a scris Loredana în dreptul fotografiei.

Câte operații are Loredana Chivu

Loredana Chivu a recunoscut faptul că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut mai multe injectări, iar anul trecut și-a mărit și posteriorul.

”Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări” , a mărturisit Loredana Chivu cu ceva timp în urmă.

(CITEȘTE ȘI: LOREDANA CHIVU, IPOSTAZĂ INCENDIARĂ PE INTERNET. BLONDINA ȘI-A „SUGRUMAT” SÂNII ÎN CEL MAI DECUPAT BODY)

„Este greu să fii eu. Nu toată lumea mă place şi nu mă înţeleg chiar toţi. Povestea cu lumea mă afectează mai puţin. Există un stil ”Loredana Chivu”. Eu consider că sunt o influenţă bună. Aş vrea să fie toate femeile ca mine. Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă. Nu am multe operaţii, chiar dacă este greu de crezut. Am buze pe care le pun o dată pe an. (…) Am primit inelul fără cerere. Mihai este un bărbat blând şi educat. După naştere o să mă mai operez. Acum vreau doar să mă întreţin”, a spus Loredana Chivu la Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva Cancan, Instagram