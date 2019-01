Cum arată cântărețul pe tocuri la un an după ce a anunțat că-și schimbă sexul

Florin Chechişan, alias “Keky – cântăreţul pe tocuri”, a început tratamentul hormonal şi, peste câteva luni, va fi supus unei operaţii de schimbare de sex, în Thailanda. Cunoscutul artist vrea să devină femeie şi şi-a ales, deja, numele: Daria! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cum arată artistul la fix un an de când a anunțat că-și schimbă sexul. Avem fotografii și declarații în premieră!

Keky a apărut ca o furtună în showbiz-ul românesc, în 2012, drept primul cântăreţ pe tocuri. La un moment, a intrat într-un con de umbră, dar acum pregăteşte o revenire în forţă pe plan muzical, însă doar după ce îşi va schimba… sexul! Florin Chechişan este hotărât să devină o divă şi, în acest sens, s-a pus deja pe treabă.

“În toamnă voi începe operațiile estetice!”

Anul trecut, în ianuarie, a început tratamentul hormonal, care, deja, și-a făcut efectul. Pentru că artistul este, în prezent, de nerecunoscut. Iar imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, sunt grăitoare în acest sens. De când a început terapia, lui Keky i-a căzut barba, sânii au început să i se formeze, vocea i s-a subțiat, iar trăsăturile i s-au feminizat. În plus, și-a lăsat părul lung și are, deja, un partener de viață.

„Continui tratamentul hormonal de schimbare de sex, iar în toamnă voi începe operațiile estetice. În prezent, trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, dar iubitul meu este foarte mult plecat din țară. Însă chiar și așa suntem fideli amândoi”, a spus Keky pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Mi-am făcut un credit şi o să încep să-mi fac anumite îmbunătăţiri. Pomeţii mă vor costa 2.000 de euro, încă 1.000 de euro peeling-ul facial şi botoxul, dantura mai am de albit, de mineralizat, încă 2.000 de euro. S-ar putea să nu mai am nevoie de silicoane, este posibil ca sânii să se dezvolte natural. Dar, dacă va fi necesar, îmi voi pune şi silicoane, care mă vor costa încă 5.000 de euro”, spunea Keky în urmă cu un an.

30.000 de euro, investiția totală!

Florin Chechişan are inclusiv banii necesari pentru operaţia de schimbare de sex. Cântăreţul pe tocuri ne-a dezvăluit şi sumele pe care le va investi în aşa fel încât să-şi vadă visul împlinit cu ochii. Keky şi-a ales chiar şi numele de scenă, pe care îl va înregistra la OSIM. Operaţia va avea loc în Thailanda.

“Ultima etapă va fi schimbarea de sex, pe care o voi face în Thailanda. Mă va costa 15.000 de euro. Şi încă 3.000 de euro schimbarea definitivă. Dar totul mă va duce la cam 30.000 de euro. O să am şi alt nume în buletin, Daria va fi. Acesta va fi şi numele de scenă, pe care îl voi înregistra la OSIM, cât de curând”, a spus Keky.

