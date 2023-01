Cum arăta Carmen Grebenișan de la Survivor 2023, înainte să își facă operațiile estetice. Blonda de la Pro TV zici că-i alt om!

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai urmărite influencerițe din mediul online. Blondina a demonstrat, de-a lungul timpului, că nimic nu poate să o oprească când își propune ceva face. Influencerița participă la Survivor România 2023 și este gata să demonstreze că își merită locul până în marea finală. Deși are o comunitate uriașă de fani în mediul online, puțini sunt cei care știu cum arăta înainte de operațiile estetice.

Carmen Grebenișan s-a transformat total în ultimii ani. Blondina nu a ascuns faptul că s-a lăsat pe mâinile medicilor esteticieni pentru unele îmbunătățiri.

NU RATA: CARMEN GREBENIȘAN DEMONTEAZĂ TOT CE SE ȘTIA DESPRE FRUMUSEȚEA EI: “RÂDEAU TOȚI DE MINE!”

Influencerița a dezvăluit, fără jenă, că şi-a mărit bustul. Intervenția a costat 2.800 de euro și a fost făcută la Cluj. Totodată concurenta de la Survivor și-a injectat și acid hialuronic pentru buze mai voluptoase.

„M-am dus cu maşina către spital, era Alina cu mine, stăteam pe patul acela de spital, în momentele acelea cât am aşteptat credeam că nu se mai termină. Când am intrat într-un salon, totul era alb, steril, aşteptam să-mi introducă branula, mi-au introdus o substanţă, a început să mi se facă foarte somn, mă simţeam foarte comod.

Îmi amintesc asta. În următorul moment m-am trezit, auzeam voci în stânga şi-n dreapta şi primul lucru la care m-am gândit a fost să mă uit să văd (n.red, spre implanturi). Am zis: Doamne, nu-mi vine să cred că am trecut şi prin asta. Eram deja foarte încrezătoare în mine, nu-mi mai păsa de nimic. Când m-am ridicat de pe pat am simţit că am doi bolovani în loc de sâni, efectiv am crezu că o să-mi pice sânii, îi ţineam întruna cu mâna.”, a povestit Grebenișan în cadrul unui interviu mai vechi.

Carmen Grebenișan, probleme serioase de sănătate

Carmen Grebenișan a povestit într-un mesaj video postat pe Instagram Stories că suferă de o maladie destul de delicată – gastrită cronică, declanșată de infecția cu Helicobacter Pylori, o boală care se manifestă prin dureri abdominale, arsuri gastrice sau scăderea bruscă în greutate. Doctorul care i-a recomandat deja tratament a prevenit-o și i-a spus că trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru că urmează o luptă delicată.

“Deci, practic, mă pocăiesc. Patru luni mă duc la mânăstire. Glumesc!”, a spus vedeta pe o filmare și, ulterior, a subliniat: “Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine”.

În trecut, Carmen Grebenișan s-a confruntat cu anxietatea, iar într-o înregistrare publicată tot pe Instagram Stories, a povestit: “Am ajuns la o concluzie și nu este prima oară când ajung la concluzia asta. Îmi amintesc când m-am întors din «Asia Express» cu Alina și nu mai sufeream de niciun fel de anxietate, niciun fel de stres. Și am ajuns la concluzia clară, sută la sută evidentă, că telefonul era numărul unu factor stresant. Cred că de acum încolo o să încerc, nu știu dacă o să reușesc, dar chiar intenționez să fac asta. În weekend, să pun mâna pe el cât mai puțin”.