Cum arată cea mai scumpă garsonieră de 16 mp din centrul Clujului. Are toaleta în dulap și costă cât o locuință de lux

Cluj-Napoca este cunoscut pentru prețurile foarte ridicate atunci când vine vorba de imobiliare. După garsoniera de 11 metri, scoasă la vânzare cu 37.000 de euro, acum se vinde alta, mai mare ca suprafață, dar și ca preț. Oamenii au rămas șocați atunci când au văzut anunțul pe internet.

O garsonieră de 16 metri pătrați din Cluj-Napoca se vinde cu ”doar” 53.000 de euro. Anunțul cu proprietatea i-a șocat pe internauți, atunci când au văzut prețul piperat cu care se vinde. Chiar dacă este poziționată în centrul orașului, locuința are multe minusuri, precum: bucătăria amenajată într-un colț al camerei, o masă, o chiuvetă și o toaletă amplasată fix într-un „dulap”.

CITEȘTE ȘI: Cât costă o lună de chirie în garsoniera 2 în 1 din Cluj Napoca: ”Mănânci fasole și faci jacuzzi”

Asta pentru că spațiul respectiv, unde se află „baia”, are uși lamelare care permit aerisirea, la fel ca cele ale unui șifonier. În anunțul postat în mediul online, proprietarul susține că apartamentul, care are o cameră, este situat la parterul unui bloc tip vilă de 3 etaje. De altfel, se precizează în anunț că garsoniera este finisată, are parchet, geamuri termopan, însă este doar parțial mobilată.

CITEȘTE ȘI: Cât a ajuns să coste o chirie pentru o garsonieră de 30 de metri pătrați în Cluj. Ce prețuri sunt în București, Timișoara și Constanța

„Vânzare apartament o camera în zona Astoria Centru situat în bloc tip vilă de 3 etaje construit în anul 1970. Apartamentul este situat la etajul parter, are chicinetă, este tip studio și are o suprafață totală de 20 metri pătrați, respectiv 16 metri pătrați suprafață utila. Apartamentul este contorizat, finisat, parchet, gresie, faianță, geamuri termopan, parțial mobilat și utilat”, se arată într-un anunț postat pe un site de imobiliare.

Cât costă chiria într-o garsonieră din Cluj-Napoca

Nici prețul chiriilor nu a scăzut. Proprietarii se întrec în prețuri piperate, știind că municipiul Cluj-Napoca este căutat de studenți. Dacă vrei să stai în chirie, într-o garsonieră de 30 de metri pătrați, în Cluj, trebuie să scoți din buzunar, în fiecare lună, 360 de euro. În zona centrală, prețurile pot crește considerabil și ajung lejer la 400 de euro, chiar dacă vorbim de o garsonieră.