Cum arăta Elena Lasconi pe vremea când participa la Ferma Vedetelor, de la PRO TV. GALERIE FOTO

Înainte de a intra în politică, Elena Lasconi s-a făcut remarcată datorită competențelor sale în jurnalism și televiziune. Cu o experiență de peste 25 de ani pe micile ecrane, puțini își mai aduc aminte cum arăta lidera USR în 2016, atunci când a participat în show-ul Ferma Vedetelor de la Pro TV.

Încă din anul 2013, Elena Lasconi era una dintre aparițiile TV îndrăgite de către telespectatorii postului Pro TV, atunci când, cu doi ani înainte de a participa la Ferma Vedetelor, a câștigat trofeul emisiunii MasterChef cu vedete, urmând ca în 2016 să accepte să participe la show-ul care i-a transformat imaginea într-o femeie luptătoare și invincibilă. Citește și: Ce avere are Elena Lasconi, de fapt. Nimeni nu se aștepta la asta!

Elena Lasconi nu a stat mult pe gânduri și a acceptat să participe la una dintre cele mai dure competiții de la Pro TV. Deși a intrat în emisiune cu un dezavantaj – având probleme de sănătate la coloana vertebrală, Ferma Vedetelor i-a testat limitele, răbdarea și puterea de face față condițiilor și regulilor vitrege din emisiune. După ce a rezistat în competiție mai multe ediții, jurnalista a făcut față eroic în duelul final cu Maria Constantin (soția regretatului Marcel Toader).

Indiferent de circumstanțe și de avantajele adversarului său, ”Buldozerul”, așa cum a fost poreclită de colegii din show, a luptat cu toate armele, demonstrând că poate fi o războinică, dar și scoțând la iveală o serie de trăsături de caracter. A părăsit competiția după o luptă tensionată în arena duelului, fiind la un pas să intre în marea finală.

”Eu nu m-am așteptat să rezist atât de mult. Mai ales că eu am probleme la coloană, am fost operată. Am 15 kilograme în plus față de Maria. Eu nu am crezut că am o așa forță. A fost o experiență grea. La un moment dat la duel nu mai puteam să respirăm. Nu ne mai țineau genunchii. A fost înfiorător”, a declarant Elena Lasconi la Pro tv.