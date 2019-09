Cum arată femeia care a slăbit 50 de kilograme și marile agenții de modele se bat pentru ea!

Bonnie Stainer, o femeie de 35 de ani din Marea Britanie, şi-a schimbat radical viaţa, după ce a reuşit să slăbească peste 50 de kilograme.

În decembrie 2015, britanica Bonnie Stainer, care îşi creşte singură cei doi copii, cântărea 105 kilograme. Era pe cale de a renunţa la cariera sa de DJ, însă a decis că este momentul pentru o schimbare.

Astfel, tânăra a început să meargă la sală de şase ori pe săptămână, şi-a schimbat obiceiurile alimentare şi a reuşit să slăbească 54 de kilograme, potrivit Profimedia. „Nu am avut probleme cu greutatea până la prima sarcină.

Mâncam tot ce nu trebuia să mănânc, ceea ce îmi făcea plăcere atunci, însă kilogramele s-au adăugat. După ce am născut, am încercat să slăbesc şi să mă simt din nou bine în pielea mea, dar în şase luni eram din nou însărcinată şi am reluat aceleaşi obiceiuri.

Câţiva ani am lucrat ca DJ, dar apoi mi-am pierdut încrederea. Am decis ulterior să strâng bani pentru o organizaţie şi m-am înscris la Maratonul din Londra, din 2017. Am ieşit pe locul 12, dar am continuat să fac exerciţii fizice şi să mănânc sănătos“, a mărturisit ea pentru The Sun.