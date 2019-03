Cum arăta Florin Pastramă în urmă cu 10 ani, când nu era poreclit ”Musculosul”

Florin Pastramă este unul dintre concurenții noului sezon ”Ferma” și a ales să participle la reality-show-ul de success nu pentru bani, ci din amuzament. Vărul Ralucăi, soția lui Pepe, are o situație financiară foarte bună și chiar se mândrește cu asta. Acum este celebru, dar cum arăta ”Musculosul” în urmă cu 10 ani?

Florin Pastramă a spus totul despre el. “Sunt Florin Pastramă, sunt țigan și mă mândresc cu acest lucru. În 1990, tatăl meu a înființat o agenție imobiliară. Tot timpul eram cu taică-miu. Când a murit el, a fost prima dată în viața mea când am plâns și am știut ce înseamnă suferința. Mama e totul pentru mine, e îngerul meu. Locuiesc cu ea. Mai am un frate mai mare și trei surori.

Am avut tot ce mi-am dorit de la familie, mi-au oferit tot ce mi-am dorit. Am terminat Facultatea de Drept, am luat Licența, dar după ce a murit taică-miu, am renunțat la profesie și a trebuit să mă ocup de business. Nu sunt implicat în niciun dosar la poliție. Cred foarte mult în Dumnezeu și Îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a oferit, chiar mult mai mult decât meritam. Nu am nevoie de bani, banii pe care o să-i câștig o să-i donez unui orfelinat. Sunt un tip pozitiv și ăsta e avantajul meu în această emisiune. O să ajung în finală!”, este descrierea pe care Florin și-a făcut-o.

“Mama mi-a zis să nu plec nicăieri, că n-am spălat niciodată o farfurie. M-am dus de oftica ei, să-i demonstrez că nu sunt ăla care face doar bani. N-am pus în viața mea mâna pe un lemn. Eu am trei servitori: unul care vine în fiecare zi de-i face curățenie câinelui în curtea mamei, șofer și unul care are grijă de grădină”, le-a dezvăluit Florin Pastramă colegilor de cabana, de la ”Ferma”.

CANCAN.RO vă prezintă și imaginile de acum 10 ani cu Florin Pastramă, pe când încă nu I se spunea ”Musculosul”.