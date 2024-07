Cum arată iubita lui Victor Slav, la 37 de ani. Selina are aceeași greutate ca-n liceu! FOTO

Nu mai este un secret faptul că Victor Slav și Elena Lupu aka Selina formează un cuplu de aproape trei ani. Prezentatorul TV pare la fel de îndrăgostit ca în prima zi, însă asta nu este de mirare având în vedere că iubita sa reușește să întoarcă privirile bărbaților și să stârnească invidia doamnelor și domnișoarelor – la cei 37 de ani ai săi. Care este, de fapt, secretul din spatele dimensiunilor de fotomodel pe care aceasta le are.

De când formează un cuplu cu Elena Lupu, Victor Slav și-a dorit tot timpul discreți și a încercat să se ferească de ochii curioșilor și de gurile cârcotașilor. Însă totul s-a schimbat atunci când au acceptat să participe la Asia Express 2024. Acesta a fost momentul în care publicul a descoperit-o pe Selina.

Citește și: FENTĂ DE 20.000 €! PRIETENUL LUI BOTE, VICTOR SLAV ȘI IUBITA, RADU VÂLCAN ȘI VEDETA OBSERVATORULUI, PRINȘI ÎNTR-UN MEGA-SCANDAL!

În cadrul unui interviu, iubita lui Victor Slav a mărturisit că primește des întrebări despre cum reușește să se mențină într-o formă excelentă și care este secretul unei siluete de invidiat. Aceasta a mai dezvăluit că și acum cântărește 57 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea în liceu și are dimensiunile unui manechin: 99-59-89. Ei bine, dacă mulți ar crede că ”mănâncă” sală pe pâine, se pare că totul se trage din adolescență – atunci când a practicat dansuri sportive.

„În copilărie am făcut cinci ani de dansuri sportive. A fost pasiunea mea, dar nu am mai continuat pentru că părinții aveau un salariu normal pe-atunci și nu și-au mai permis să mă trimită la cursuri.Țin minte că trebuia să merg la un concurs, iar rochia avea un preț de închiriere de 800 de dolari. Pasiunea mea a > pe când aveam 16 ani”, a mărturisit iubita lui Victor Slav, potrivit Click.

În sala de fitness a intrat prima dată la vârsta de 24 de ani, însă nu și-a făcut o rutină în care să integreze și această activitate – pentru că nu a fost niciodată atrasă de sălile de fitness. Abia în ultimul an a început să meargă constant la sală – de 4 ori pe săptămână. Pe lângă efortul fizic, Selina recunoaște că gena a contribuit destul de mult în menținerea tonusului său, dar și alimentația. Aceasta își aduce aminte că în trecut mânca din aproape orice își dorea și nu se îngrășa, însă acest lucru s-a schimbat odată cu înaintarea în vârstă și cu schimbarea metabolismului.

„Am intrat în sala de fitness pe la vârsta de 24 de ani, dar nu am mers constant. Ce-i drept, mă ajută foarte mult gena. Cam de un an fac constant, de 4 ori pe săptămână fac câte o oră de antrenamente.Nu mi-a plăcut să merg niciodată în sălile de fitness, nu am simțit niciodată conexiune cu sala, aparatele. Pe youtube am găsit niște antrenamente foarte interesante. Evident, alimentația face totul. Eu am 53 de kilograme, 1,72 m înălțime, dar nu vreau să slăbesc, ci doar să mă tonifiez. Înainte eram mare fan cartofi prăjiți și nu exagerez când spun că mâncam zilnic. Prăjituri, patiserie, prăjeli multe, carne. Nu mă îngrășasem, ba pot să spun că eram mai bine ca acum”, a mai spus Selina.