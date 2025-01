Cum arată Monica Gabor la 37 de ani! Ramona, sora ei, a publicat prima imagine din 2025

După o dispariție completă din lumina reflectoarelor, Monica Gabor a putut fi văzută într-o postare făcută de sora ei, Ramona. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu a luat doar decizia de a se îndepărta în totalitate de showbiz, dar și de a posta din ce în ce mai rar pe rețelele de socializare. Prin urmare, prezența sa în mediul online este foarte neașteptată. Cum arată vedeta la 37 de ani? Nu o să îți vină să crezi!

Monica Gabor obișnuia să fie una dintre cele mai apreciate prezențe din showbiz-ul românesc, dar aceasta a luat decizia de a dispărea de pe micile ecrane odată cu divorțul de Irinel Columbeanu și începerea unei noi vieți departe de țara natală.

Recent, Ramona Gabor le-a făcut o bucurie tuturor celor care o iubesc pe Monica, dar nu mai au ocazia să o vadă atât de des. Sora vedetei a postat o fotografie alături de fosta soție a lui Irinel Columbeanu, cu ocazia aniversării acesteia. Anii par să nu fi trecut peste chipul Monicăi Gabor. Aceasta radiază și este la fel de frumoasă, așa cum ne-a obișnuit.

De asemenea, șatena a atașat și un mesaj emoționant pentru sora ei:

Prezentă în podcast-ul moderat de Teo Trandafir, Ramona Gabor nu s-a sfiit să vorbească despre relația pe care o are cu Irinel Columbeanu, fotul cumnat. Deși sora ei a petrecut ani buni lângă fostul milionar, bruneta nu a avut niciodată o relație apropiată cu acesta. Mai mult, se pare că de-a lungul timpului, cei doi nu au vorbit adunat nici 15 minute, după cum a declarat Ramona Gabor.

De asemenea, aceasta a făcut o mărturisire cât se poate de interesantă. Se pare că Irinel Columbeanu este chiar motivul pentru care Ramona Gabor a decis să se mute din România și să își încerce norocul în Emiratele Arabe. Mai exact, bruneta a mărturisit că pe vremea când sora ei era căsătorită cu afaceristul lumea o judeca aspru și pe ea.

„În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. El este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a declarat Ramona Gabor, în cadrul podcast-ului „Gând la gând cu Teo”