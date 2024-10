Cum arată noua iubită a lui Bănel Nicoliță? Este topit după ea. FOTO

A apărut soarele pe strada lui Bănel Nicoliță! A reușit să treacă peste divorț și peste problemele financiare, iar acum are cu ce se lăuda. Pe lângă rezultatele excepționale obținute cu Școala de Fotbal, sportivul a reușit să își găsească fericirea și la capitolul dragoste. Fostul fotbalist și-a refăcut viața de câțiva ani, însă a fost foarte discret. Ei bine, recent, a decis să se afișeze cu iubita sa.

În anul 2020, după 12 ani de relație și 6 ani de căsnicie, Bănel Nicoliță divorța de Cristina Pisică. Cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Fostul fotbalist a reușit să își găsească liniștea alături de altă parteneră, iar acum s-a afișat alături de ea. Mai mult decât atât, a făcut mărturisiri neașteptate despre relație.

Bănel Nicoliță s-a afișat alături de iubita sa la Gala Performanței și Excelenței, acolo unde fostul fotbalist a primit un premiu pentru realizările sale. Femeia a stat constant lângă partenerul ei de viață și i-a fost alături într-un moment atât de important.

Fostul jucător de la Steaua a făcut și o serie de mărturisiri emoționante despre iubita sa. Bănel Nicoliță a mărturisit că aceasta l-a susținut în momentele grele și îi este recunoscător. Totodată, el a precizat că relația dintre ei merge foarte bine.

„Am o relație frumoasă. Iubita mea este alături de mine de când am început această școală. Este aici cu mine. Am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Suntem o echipă bună și atunci nu ai cum să nu reușești. Ea mi-a fost alături și la bine și la greu. La început cred că a fost la mai rău… Dar astea înseamnă un om care îți este alături cu adevărat.”, a declarat Bănel Nicoliță pentru Viva.ro .

Bănel Nicoliță a trecut prin clipe grele după divorț. Fostul fotbalist s-a confruntat și cu probleme financiare, însă acum lucrurile s-au așezat într-un mod frumos în viața lui atât din punct de vedere personal, cât și profesional. El a vorbit despre rezultatele excepționale obținute de școala sa de fotbal.

„După doi ani de zile de muncă au venit și roadele, alături de acești copii. I-am luat de la început și am reușit lucruri frumoase. Am reușit anul acesta să câștigăm două turnee. Am fost la Eforie unde am câștigat zece meciuri fără să pierdem. Am onorat cu drag și am câștigat. Pasiunea și nebunia mea dă rezultate bune.

Mulțumesc lui Dumnezeu că acum, toate lucrurile sunt foarte bine. Și familia și fetele mele sunt bine. Cu Școala de Fotbal îmi merge foarte bine și mă bucur că sunt bine. Și asta, datorită lui Dumnezeu!”, a mai spus fostul fotbalist.