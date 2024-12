Cum arată palatul lui Tzancă Uraganu’ de la Ploiești. Are 2 etaje și 600 de metri pătrați!

Tzacă Uraganu a acceptat provocarea celui mai viral trend de pe TikTok. Manelistul și-a lăsat palatul filmat, iar fiecare colțișor al casei sale a fosta atent analizat. Cum arată locuința cu două etaje de la Ploiești a artistului? A spart pereții și din două case a făcut una!

Tzancă Uraganu trăiește pe picior mare, însă asta nu mai este un secret. Luxul și opulența pe care le afișează sunt la ordinea zilei, însă puțini sunt cei care au avut ocazia să îi viziteze casa în care trăiește. Palatul cu două etaje are o suprafață de 600 de metri pătrați, fiind vorba inițial despre două locuințe, case pe care le-a unit.

Palatul lui Tzancă este în curs de amenajare, urmând ca pe viitor să fie complet mobilat și utilat. Până atunci, manelistul a făcut un tur al casei sale de la Ploiești. Artistul trăiește în prezent alături de Alina Marymar și fetița lor. Ea e presupusa amantă care-l vinde pe Tzancă Uraganu pe 50 €! Pe manelist nu vor să-l împartă doar Marymar și Lambada!

În cadrul unei provocări virale de pe Tik Tok, Tzancă Uraganu le-a prezentat internauților casa în care locuiește. Palatul este stituat în Ploiești și, de altfel, a fost amenajat propriile dorințe și a făcut mai multe modificări. Inițial a cumpărat două case pe același teren, însă s-a decis să spargă pereții și să le unească, având acum o casă de 600 de metri pătrați. Numai parterul este desfășurat pe 200 de metri pătrați. Renovările au schimbat radical aspectul locuinței.

„Încă nu este gata chiar tot. Sunt în renovare. Amprenta are aproape 200 de metri, cu două etaje. Și dormitorul mai trebuie renovat. Hai să-ți spun ceva. Aici erau două case. Am cumpărat prima dată doar jumătate de casă, iar la o lună distanță am cumpărat și cealalată jumătate și am spart pereții dintre ele’, a spus Tzancă Uraganu pe rețelele de socializare.