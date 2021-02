Cum arată Sonia Ferrari după operația de implanturi fesiere: “Trag foarte mult spre Kim Kardashian”. Câți bani a cheltuit pe intervențiile estetice

Dornică să aibă un trup de braziliancă, Sonia Ferrari și-a făcut operația de implanturi fesiere, iar în această seară, ea a avut prima apariție la TV, după ce a fost externată. Nepoata lui Nicolae Guță este mulțumită de noul său posterior și a fost provocată în cadrul emisiunii, transmisă în direct, la un joc inedit.

Sonia Ferrari și-a pus implanturi fesiere

Fosta concurentă de la “Chefi la cuțite”, și-a pus implanturi fesiere în urmă cu patru zile la o clinică din București. Prezentă în platoul emisiunii “Showbiz Report”, ea a fost provocată de moderatori să demonstreze că posteriorul său este de calitate “superioară”. Ei i-au spus să se așeze pe diferite obiecte, pe care diva a trebuit să le ghicească… E drept, a încercat… pentru că boabele de mazăre și mingea de tenis de masă i-au dat creat probleme. Nu doar că nu și-a dat seama pe ce s-a pus, ci a și acuzat câteva dureri în zona în care a avut intervenția estetică.

“Mi-am făcut operație de implant fesier. Trag foarte mult spre Kim Kardashian, pentru că vreau să fiu așa, mai naturală. Îmi place naturalul, însă îmi place și puțin mai extravagant”, a declarat nepoata lui Nicolae Guță în cadrul emisiunii difuzată la Antena Stars.

Conform dezvăluirilor sale, noua operație estetică a costat-o 5.000 de euro, bani care se adaugă la suma de peste 50.000 de euro, pe care a investit-o în transformarea sa; desigur, nu au fost incluse și costurile pe care le-a avut când și-a făcut intervenția de schimbare a sexului.

Sonia Ferrari visează să își construiască o carieră frumoasă în muzică

“Când muzică stil balcanic. De când mă știu mi-a plăcut muzica, dar de un an și ceva am început să cânt cu adevărat. Nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescență că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să fac unghiile, am făcut și operație de schimbare de sex, dar în Thailanda (…). La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat și că trebuie să fiu femeie, să fiu mai elegantă”, a mărturisit cântăreața, spre uimirea juraților de la show-ul culinar care rulează la Antena 1.