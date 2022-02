Cum arată viaţa Ioanei Ginghină la trei ani de când a divorţat de Alexandru Papadopol: „Lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp”

Ioana Ginghină şi-a deschis sufletul şi a făcut mărturisiri despre viaţa sa din prezent. În urmă cu trei ani, actriţa trecea printr-un divorţ dureros. Vedeta şi Alexandru Papadopol s-au separat după 12 ani de relaţie, însă acum au o relaţie foarte bună. Mai mult, aceasta a făcut mărturisiri şi despre bărbatul alături de care şi-a găsit liniştea.

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 44 de ani, a făcut declarații legate de familia sa.

În cadrul unui interviu recent pentru revista Viva, vedeta a dezvăluit cum se înțelege în prezent fiica sa, Ruxandra, cu tatăl ei. Deşi nu se mai vâd atât de des, cei doi păstrează în permanenţă legătura, iar Alexandru Papadopol îşi vizitează fiica cât de des poate.

”Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el”, a declarat Ioana Ginghină despre relația Ruxandrei cu tatăl său, Alexandru Papadopol.

De asemenea, Ioana Ginghină a explicat și în ce relații este Ruxandra cu Cristi Pitulice, bărbatul care îi aduce în prezent zâmbetul pe buze.

”Aici este ceva ce nu credeam că există. Nu credeam că voi găsi un bărbat care să-mi îngrijească atât de frumos copilul. Activitățile lor sunt temele la fizică, matematică, discuții pe teme istorice, geografie, însă ce facem în fiecare weekend și nu am făcut până acum este că ne jucăm. Da, am început în starea de urgență, acum doi ani, și a rămas așa. Ne jucăm tot felul de jocuri”, a mărturisit actriţa.

Ce spune Ioana Ginghină despre al doilea copil

Pentru că totul merge aşa cum a visat alături de actualul său partener, actriţa nu exclude venirea pe lume a unui copil. Mai mult decât atât, aceasta a afirmat că dintotdeauna și-a dorit să rămână încă o dată însărcinată.

”Eu să știi că întreb omul: ”Vrei copil? Că nu rămân așa gravidă…”. Da, îmi mai doresc un copil. Eu aveam undă verde dintotdeauna! În fiecare an îmi fac analizele necesare unei femei pe care ar trebui să și le facă în fiecare an. Am constatat și anul acesta că am fost foarte bine la analize și în continuare am aflat că suntem ok. Eram pregătită dintotdeauna! Și cu orice bărbat… Îmi doresc un copil! Mi-l doresc pe al doilea. Ideal este să își dorească și tatăl. Din cauza asta, probabil, nici nu a venit în căsnicia anterioară al doilea copil. Nu este vorba că sunt pregătită acum, astăzi sau de ieri. Sunt pregătită de mult timp”, a explicat Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

Sursă foto: Instagram