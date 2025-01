Cum arătau Melania și Donald Trump la nuntă? Fotografia postată la aniversarea de 20 de ani

Donald Trump și Melania au sărbătorit recent 20 de ani de căsătorie. Președintele Statelor Unite ale Americii a împărtășit pe social media o fotografie emoționantă din ziua nunții lor. Prima Doamne este neschimbată!

La două zile de la investirea în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a aniversat 20 de ani de la căsătoria cu Melania Trump. Președintele SUA a marcat ziua cu două postări pe social media. Una de pe contul său personal de pe platforma X și una de pe contul oficial al președintelui Statelor Unite ale Americii.

În această săptămână, Donald Trump are parte de o dublă aniversare, întrucât luni, 20 ianuarie a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, prima dată fiind în 2017, iar la două zile distanță, pe data de 22 ianuarie 2025, a sărbătorit 20 de ani de la căsătoria cu Melania Trump. De pe contul său personal, Trump a distribuit o fotografie de colecție din ziua nunții lor, urându-i ”La mulți ani” soției sale.

Prima interacțiune dintre Donald Trump și Melania Knauss a avut loc în anul 1998, la o petrecere din New York. În anul 2004, Trump a cerut-o de soția pe Melania după ce au participat împreună la Met Gala. Relația de prietenie dintre ei s-a finalizat cu o căsătorie, în anul 2005. Un an mai târziu, cei doi au devenit părinții lui Barron, singurul copil al cuplului.

Nunta a avut loc în Palm Beach, Florida, în prezența a 350 de invitați. După ce și-au jurat iubire veșnică la Biserica Episcopală Bethesda- By- The- Sea, sărbătoarea a continuat cu o recepție fastuoasă la proprietatea Mar-a-Lago a președintelui Trump. Rochia de mireasă a Melaniei a fost o creație a designerului Christian Dior, care ar fi costat în jur de 100.000 de dolari. Rochia purtată de Prima Doamnă a avut o trenă de 13 metri și un voal de 16 metri lungime – încrustat cu mii de cristale. De o frumusețe aparte, rochia tip sirenă a fost realizată manual – necesitând mai mult de 500 de ore de cusut manual. Teoria care generează îngrijorare: Donald Trump este bolnav?! Apare tot mai des cu ochii închiși, iar istoricul lui medical este unul complicat

Celebrating 20 years with my beautiful wife and our incredible First Lady, Melania. You’re an extraordinary wife and a wonderful mother.

Happy Anniversary, @FLOTUS! pic.twitter.com/BPTfeGpA7x

— President Donald J. Trump (@POTUS) January 22, 2025