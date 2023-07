Cum au apărut Daliana Răducan și Răzvan Simion la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu? Bruneta a atras toate privirile

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ajuns în fața altarului, la mai bine de doi ani de la cununia civilă. Prezentatorul de la Antena 1 și soția lui au organizat o nuntă ca-n povești, unde s-au distrat pe cinste până-n zorii zilei alături de familie și prietenii apropiați. Prima parte a evenimentului mult așteptat a avut loc la Mănăstirea Cașin, iar după slujbă nuntașii s-au îndreptat spre Buftea, acolo unde a avut loc petrecerea.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au trăit cele mai frumoase momente, duminică, atunci când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Matinalul de la Antena 1 și vedeta au pășit în fața altarului, unde și-au jurat iubire veșnică, la mai bine de doi ani de la cununia civilă. Prima parte a evenimentului s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin, apoi nuntașii s-au îndreptat spre Buftea, unde a avut loc petrecerea. Familia și prietenii apropiați le-au fost alături celor doi amorezi în ziua cea mare. Printre aceștia s-au numărat și Răzvan Simion și Daliana Răducan, nelipsiți de la marea petrecere.

Logodnica prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani a arătat senzațional într-o rochie neagră, foarte sexy, cu care a atras atenția tuturor. Daliana s-a bucurat de toate aprecierile celor din jur datorită ținutei elegante pe care a îmbrăcat-o la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu. Răzvan a purtat un tricou negru, cu un costum de aceeași culoare, așa cum se poate observa în imaginile postate de arhitectă. Moderatorul TV a optat pentru o ținută casual, în timp ce partenera lui a încins imaginația multora. Bruneta și viitorul ei soț, Răzvan Simion, s-au asortat perfect și au acaparat toate privirile.

Dani Oțil, discurs amuzant la nunta lui

Atmosfera s-a încins repede la nunta matinalului de la Antena 1, după ce la petrecere și-au făcut apariția nume mari din showbizul de la noi. Nuntașii s-au distrat pe cinste, pentru că muzica a fost diversă, iar delicatesele i-au lăsat pe mulți fără cuvinte. La un moment dat, Dani Oțil a oprit petrecerea pentru a ține un discurs amuzant, la sfârșitul căruia le-a mulțumit tuturor.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.