Cum au decis Pepe și Raluca Pastramă cu cine să rămână fiicele lor după divorț. „A fost din start o chestiune asumată”

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în 2020, după 8 ani de mariaj. Cei doi au împreună două fiice, pe Maria și Rosa, care au rămas în grija tatălui. Cântărețul susține că această a fost ideea fostei sale soții. Cu toate acestea, Pepe a mărturisit că nu ar fi acceptat altă variantă legat de custodia copiilor săi decât constrâns de o hotărâre judecătorească.

În urmă cu 3 ani, după ce s-a pronunțat divorțul, se pare că Raluca Pastramă i-a propus lui Pepe ca cele două fiice ale lor să rămână în grija tatălui. Zis și făcut, au luat decizia și au făcut actele la notar.

„Am fost întrebat cum fac când le iau în vizită și m-am simțit cumva așa… că nu le iau în vizită. Cine mă cunoaște foarte bine, știa (n.r. că domiciliul fetițelor e la el). Nu am stat să dau un comunicat de presă din asta și nici nu cred că asta era subiectul. A fost din start o chestiune asumată, adică din momentul în care am zis la divorț, acum trei ani, că vor rămâne copiii la mine, nu că am zis așa, așa s-a hotărât, așa am primit și propunerea din partea fostei. Așa a fost să fie. Nici nu aș fi acceptat altfel decît dacă pierdeam într-o instanță. Ea (n.r. fosta) mi-a propus. Așa sunt actele făcute la notariat. Sunt mai bine copiii, eu am multă grijă de copii, am avut întotdeauna”, a dezvăluit Pepe, pentru Xtra Night Show.