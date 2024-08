Cum au reacționat fetițele Laurei Cosoi când și-au cunoscut sora mai mică. „Întâlnirea cu Aida”

La doar 9 zile după ce a devenit mamă din nou, Laura Cosoi și-a reluat activitatea, revenind pe platourile de filmare. Actrița a vorbit despre experiența nașterii și despre cea mai tânără membră a familiei, Aida.

Pe data de 28 iulie 2024, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a patra oară, aducând pe lume încă o fetiță. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au fost binecuvântați cu patru minuni – Aida, Lara, Vera și Rita. Recent, blondina a vorbit pentru prima dată despre momentul nașterii și despre cum a decurs venirea pe lume a mezinei familiei.

Aida, cea de-a patra fetiță a cuplului, s-a lăsat mult așteptată, fapt ce a dus la impresia fanilor actriței că de această dată va fi un băiețel, pentru că se spune că băieții sunt mai leneși. Totuși, micuța Laurei Cosoi nu s-a grăbit să-și cunoască părinții, venind pe lume mai târziu și cu o greutate impresionantă.

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4,100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc.

A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut”, a povestit Laura Cosoi pentru Antena Stars.

Cum au reacționat fetițele Laurei Cosoi când au cunoscut-o pe Aida