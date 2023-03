Cum își câștigă existența Doina Teodoru, concurenta de la „America Express”

Doina Teodoru este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la „America Express”. Actrița face echipă cu iubitul său, Cătălin Scărlătescu, juratul de la „Chefi la cuțite”, aceștia reușind să atragă simpatia publicului prin felul lor de a fi. Însă, nu multă lume știe cu ce se ocupă Doina în viața de zi cu zi.

Doina Teodoru este o actriță română care și-a făcut cunoscută prezența în showbiz-ul autohton, în urma câștigării marelui premiu de 20.000 de euro la „iUmor”, în anul 2017. Chiar dacă și-a început cariera în urmă cu mai mulți ani, atunci când a absolvit Universitatea de Arte Teatrale și Cinematografie, Doina a ajuns sub lumina reflectoarelor abia în ultimii ani.

Dincolo de aparițiile sale pe micile ecrane, Doina Teodoru este o actriță care se dedică în totalitate meseriei sale, fiind prezentă și în cadrul unor producții teatrale.

În ceea ce privește studiile pe care le are Doina, aceasta a început cursurile un liceu cu profil real, de matematică fizică, însă, Doina a absolvit în cele din urmă, Liceul de Artă din Galați. Ulterior, aceasta a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie din București, pe care a absolvit-o în anul 2012, iar de atunci și-a început cariera de actriță. Printre cele mai cunoscute producții din care a făcut parte se numără Happy Meal, Love Locker, Băieți de oraș, iar în anul 2019 a jucat în See You Soon.

Cu ce se ocupă și cât câștigă Doina Teodoru, de la „America Express”

În prezent, aceasta lucrează la Teatrul Mic și Teatrul de Comedie din București, iar pe lângă teatru, fanii o pot vedea și în cadrul emisiunii „America Express”, de pe Antena 1.

Deși, succesul său în lumea artistică este indiscutabil, nu sunt informații clare cu privire la câștigurile financiare pe care Doina le încasează lunar. Cu toate acestea, publicul din România a aflat, în schimb, că iubitul ei, Cătălin Scărlătescu, câștigă destul de bine. Acesta încasa venituri de peste 1400 de dolari, în anul 1994.

Într-un interviu acordat în cadrul unui podcast, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit faptul că a reușit să își construiască o carieră solidă în industria culinară, având posibilitatea să își permită luxul de a-și cumpăra trei mașini Dacia din veniturile obținute.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu.

Chiar dacă partenerul său stă bine la capitolul „finanțe”, nici Doina nu ar avea motive de supărare, căci aceasta se află în plină ascensiune pe plan profesional. După câștigarea premiului cel mare din cadrul emisiunii „iUmor”, aceasta a avut și alte proiecte personale de pe urma cărora a reușit să-și rotunjească veniturile, și mai mult decât atât, și participarea la „America Express” i-a adus multe beneficii.

