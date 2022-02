Cum își fac timp Alina și Ilan Laufer pentru relația lor, după nașterea gemenilor

Alina Laufer a povestit de curând despre viața de mămică de gemeni și cât de mult timp mai are pt relația cu sotul ei, Ilan.

Alina a declarat că nu mai are timp deloc pentru relația ei cu Ilan, însă spune că ambii se bucură de momentele petrecute alături de copii. Alina și Ilan Laufer își cresc singuri copiii, fără ajutorul unei bone.

„Într-adevăr, eu şi Ilan nu mai avem timp pentru noi doi, suntem numai cu copiii, în permanenţă, dar încercăm. Am reuşit de curând să furăm o zi la schi, împreună cu Karina, ne-am dus în Poiana Braşov şi am avut o zi minunată. Chiar şi o zi dacă este, ne ajunge, bine, nu doar noi doi, cu Kari, pentru că şi ea are nevoie de atenţie. Şi ne întrebăm aşa uneori cum ar fi să putem să mergem la film sau să ieşim în oraş, însă deocamdată nu prea ne iese, este zero timpul nostru. Putem doar după ce culcăm copiii să ne uităm la televizor împreună, să stăm de vorbă, asta ne place cel mai mult, să stăm să povestim”, a declarat Alina Laufer pentru Click!.