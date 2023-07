Cum îți poți trata problemele de sănătate cu ajutorul gândirii pozitive, în fiecare zi: „Începe cu un antrenament pentru tăcere!”

Vasile Păun, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a explicat, într-o manieră amplă, cum funcționează psihicul uman, dar și cât este acesta de puternic atunci când vine vorba despre vindecarea bolilor. Astfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre cunoscutul coach holistic și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Celebrul „Antrenor pentru fericire” explică audienței cum fiecare individ, în parte, ar trebui să își asume propriile fapte, fără a învinovăți pe nimeni altcineva pentru insuccesele personale. Pe lângă acest procedeu, Vasile Păun mai recomandă, în cele ce urmează, începerea unui antrenament pentru tăcere!

Vasile Păun: „Devenim victime în relația cu ceilalți, de câte ori îi învinovățim pentru ceea ce ni se întâmplă!”

Vasile Păun: Pentru orice afecțiune medicală uzuală, tu găsești o explicație. Și într-un set de afirmații și într-un mod de gândire nou, necesar, care să concure la transformarea acestei afecțiuni. Cât timp rămân în starea de victimă și mă plâng, boala nu face decât să se agraveze sau să se mute dintr-o formă de afecțiune într-o altă formă de afecțiune. Ca să fim fericiți, în primul rând este necesar să conștientizăm când devenim victime și nu, în relația cu boala.

Devenim victime și în relația cu ceilalți, de câte ori îi învinovățim pentru ceea ce ni se întâmplă. De câte ori arăți cu degetul la cineva, la partener, până la Guvern, președinte, primar, nu faci decât să eludezi faptul că eu sunt responsabil pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Când ies din această asumare a propriei responsabilități și am învinovățit pe cineva pentru ceea ce trăiesc, am devenit o victimă. Și uit că tot ceea ce mi se întâmplă, în exterior, este expresia stărilor mele interioare, pe care le-am cultivat pas cu pas.

Adrian Artene: Identificăm cauza, încercăm și manifestăm intenția de a părăsi starea de victimă, care este următorul pas?

Vasile Păun: Să vedem că suntem deja sănătoși. Aici intervine ceea ce s-ar putea chema un soi de dublă atenție. Mă uit la faptul că mă afectează ceva. Accept faptul că în acest moment ceva este nefuncțional în realitatea mea fizic, emoțional, mental. Și, deopotrivă, aleg să văd altceva.

Și mă uit la ceea ce este, accept ceea ce este și îmi imaginez și ceea ce aleg să văd, ceea ce aleg să experimentez, până când ceea ce este nu mai este. Și ceea ce am ales să văd devine o nouă realitate. Ăsta e un mare pas, această nevoie ca simultan, cu experiența pe care o am și cu afecțiunea, cu suferința, cu neputința, să mă uit și să îmi imaginez și o realitate pe care doresc s-o experimentez.

Problemele de sănătate, tratate cu ajutorul gândirii pozitive, în fiecare zi: „Începe cu un antrenament pentru tăcere!”

Adrian Artene: Unii o numesc gândire pozitivă și iată că ea nu este doar o iluzie, ci este un pas în procesul de autovindecare. Intenția, odată manifestată, cum ne sprijină pe noi să materializăm lucrurile?

Vasile Păun: Gândirea pozitivă este dincolo de a avea gânduri și cuvinte de o anumită frecvență. Poți să faci diverse cursuri, diverse practici, să ai diverse afirmații, să spui diverse rugăciuni, în funcție de credințele pe care le ai. Dacă în 80% din timp ai temeri, ai îngrijorări, degeaba 20% îți faci temele, spui rugăciuni. Contează ce faci în restul timpului și mai ales când nu ești conștient de tine. Gândirea pozitivă înseamnă disciplină, o stare de atenție, o minte conștientă, vie, prezentă. Asta se antrenează.

Adrian Artene: Cum se antrenează?

Vasile Păun: Bine ar fi să nu mai gândim așa mult. Tăcerea interioară, căci asta înseamnă, înseamnă momente de negândire. Este o perioadă de timp, putem să începem cu 3, 5, 6 minute, în care să dăm atenție unor îndeletniciri noi. De pildă, trei minute aleg să stau nemișcat și să observ senzațiile care apar în interiorul meu. În felul acesta nu mai gândesc și devin un martor, devin un observator al senzațiilor interioare. Și unele pot fi plăcute, altele neplăcute. Și pot să constat că sunt o mulțime de zone în care nu simt nimic.

O minte antrenată este una care se uită simultan și la plăcut și la neplăcut, dar și la neutru. Totul este trecător, totul este într-o dinamică continuă. Dacă rămân cu atenția pe neplăcut, o să sufăr, o să mă încordez. O minte slabă se duce pe plăcere și caută plăcerea. O minte echilibrată, vie, prezentă, este cea care ia act și privește, fără să se atașeze nici de plăcut, nici de neplăcut, nici de acel neutru. Sunt diverse practici prin care pot să cultiv atenția, capacitatea de a rămâne focalizat pe ceva, pe o senzație, pe un aspect interior, pe ceva exterior, un timp suficient de rezonabil.

Adrian Artene: Și această minte conștientă ne ajută pe noi, este instrumentul vital pentru a ne autoregenera și a ne crea vizibilul, preluându-l din invizibil?!

Vasile Păun: Exact, ai dat ca o definiție de DEX. În mod real, în sensul că această minte conștientă, într-o altă metaforă, este căpitanul unui vas, care dă comenzi. Și tot subconștientul nostru este întregul echipaj, care nu pune la îndoială și nu analizează dacă o comandă este bună sau nu.

