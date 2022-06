Cum l-a schimbat succesul pe Cătălin Moroşanu: „Am avut momente când celebritatea m-a schimbat în rău”

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 37 de ani, este un cunoscut luptător. Acesta a trecut prin multe momente dificile pentru a ajunge unde este astăzi. A muncit pentru numele său, însă recunoaşte faptul că la un moment dat celebritatea i-a afectat viaţa. Iată ce declaraţii a făcut în cadrul unui interviu recent.

Pe lângă cariera de succes, Cătălin Moroşanu se mândreşte şi cu familia frumoasă pe care şi-a construit-o alături de partenera sa, Georgiana. Cei doi au împreună şi o fetiţă pe nume Natalis. În luna decembrie a anului trecut, soţia luptătorului a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel care a primit numele Patrick Nicholas.

Cătălin Moroşanu: „Am avut momente când celebritatea m-a schimbat în rău”

Invitat în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cătălin Moroșanu a vorbit despre prețul succesului și despre efectele negative pe care celebritatea le-a avut asupra vieţii sale.

Luptătorul a recunoscut faptul că cea mai afectată a fost partenera sa.

„Ehee… de câte ori.. E clar că mi s-a ridicat și cred că oricine ajunge celebru, la un moment, dat, nu își mai dă seama ce se întâmplă în jurul lui. Într-adevăr soția mea a suferit cel mai mult din acest motiv. Mereu eram plecat, făceam naveta Iași – București, nu mai stăteam cu ea, nu îi mai acordam atenția necesară. Țin minte că ea avea 16 ani atunci când ne-am cunoscut și a spus: Tu ce vrei să faci în viață? Eu vreau să ajung polițist, avocat, și ea la 16 îmi spune: Aș vrea să fiu fericită(…) Există un preț al celebrității, există dezamăgire, există suferință. Oamenii din jurul tău, aia sunt cei care suferă cel mai mult. Părinții, fratele tău, prietenii tăi și tu nu realizezi pentru că ești cu capul în nori. Totuși, este foarte important să ai acele persoane care să te tragă de mânecă în jos și să îți zică că o iei razna. Am luat-o de multe ori razna și recunosc. Sunt om și cu bune și cu rele și am avut momente când celebritatea m-a schimbat în rău”, a declarat Cătălin Moroșanu, notează wowbiz.ro.

VEZI ŞI: CINE I-A SPUS PRIMA OARĂ LUI CĂTĂLIN MOROȘANU “MOARTEA DIN CARPAȚI”: ”ÎMI ERA RUȘINE”

Cunoscutul luptător a explicat de asemenea faptul că, în timp, şi-a dat seama că nu le poate avea pe toate. Pentru el a contat şi partea financiară, iar din acest motiv nu a făcut performanţe la nivelul la care şi-ar fi dorit.

„Nu poți să fii un sportiv de top și în același timp să fii și vedetă TV. Chestia asta eu am îmbinat-o. În 2010 am câștigat Dansez pentru tine, iar după ce am câștigat toate babele mă cunoșteau. Pentru mine a fost un șoc. Bărbații mă cunoșteau, dar până atunci femeile nu mă cunoșteau. Toată lumea a început să mă ia în atenție și să știe cine sunt eu, dar am pierdut echilibru în viață. Nu ai cum să le ai pe toate. Dacă mă concentram mai mult pe partea sportivă poate eram mai bun ca în acest moment, dar a contat foarte mult și partea financiară. Nu poți să faci performanță fără să ai un sponsor și sponsorul plătește sportivul respectiv în funcție de ce imagine are și cât de solvabil este pe piață. Pe mine m-a ajutat foarte mult(…) dacă nu erau ei, eu nu mai eram în Final 16, dar dacă nu mai apăream la televizor nici firma respectivă nu mai era acolo lângă mine. Deci e o întreagă cauzalitate și trebuie să fim conștienți. Să faci performanță este foarte greu și ai nevoie de sprijin financiar, iar în România nu e chiar așa mare acest sprijin financiar”, a adăugat sportivul.