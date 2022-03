Cum puteau să arate Cosmina Păsărin, Victor Slav și Roxana Ciuhulescu, în 2001, la „Vara Ispitelor” de la Pro TV

Vă mai aduceţi aminte de Vara ispitelor? Pro TV a fost printre primele posturi care au avut o astfel de emisiune, în 2001, Vara Ispitelor, un format asemănător cu Temptation Island – Insula Iubirii (apărut şi el în acelaşi an la nivel internaţional).

Show-ul avea mai multe cupluri trainice, acestea fiind puse în postura să-şi demonstreze fidelitatea. Acţiunea show-ului s-a petrecut la mare, unde fetele şi băieţi au fost separaţi şi ţinuţi în hoteluri diferite. Aceştia trebuiau să reziste inspitelor, aduse special în concurs. Astfel şi-au început „cariera” Victor Slav şi Bogdan Vlădău, amândoi ispite în emisiunea produsă de Mona Segall. Însă, tot în această emisiune au fost prezente și Roxana Ciuhulescu și Cosmina Păsărin.

În 2001, Cosmina Păsărin era doar o puștoaică îndrăgostită. Îndrăgostită întâi de iubitul alături de care a venit la “Vara ispitelor” și mai apoi, cel puțin așa spun gurile rele, de ispita Bogdan Vlădău. Între timp însă, Cosmina s-a maturizat mult, a învățat mai multe despre viață și a devenit o femeie adevărată.

După câteva proiecte în televiziune, a lucrat ca MC la evenimente, iar mai târziu s-a specializat ca organizator de nunți. O pasionează tot ceea ce ține de acest domeniu care se ocupă de cea mai fericită zi din viața îndrăgostiților, deși ea, până acum, nu s-a căsătorit și încă își așteaptă alesul. A pozat însă în rochie de mireasă pentru un fotograf profesionit și a arătat impecabil. Mai mult, mai în glumă, mai în serios, a pus pe Instastory-ul personal o poză în care anunța că s-a căsătorit cu…Shrek.

În plus, și-a urmat diferite pasiuni, precum cursurile de arnajamente florale, care o ajută în viața profesională, dar o bucură și pe plan personal.

Victor Slav

Visctor Slav se bucură, în prezent, de o carieră de succes în televiziune. Iată ce spunea despre acele momente, din Vara Ispitelor. „La vârsta de 17 ani, am urmat un curs de modeling, dupa care, treptat, am patruns în lumea modei. Am fost selectat pentru „Vara ispitelor”, in vara anului 2001. Eram deja in modelling si am aflat ca se face un casting pentru acest proiect. Am fost acceptat. Recunosc ca, la acea vreme, habar n-aveam cate oportunitati imi va oferi. De aici am intrat intr-o noua etapa a vietii mele. A fost primul meu job cu totul si cu totul… altfel, pentru ca a fost prima mea legatura directa cu televiziunea”, a povestit Victor Slav.

Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a studiat în Australia la Școala de Aviație Militară la începutul anilor 2000, apoi a studiat în România la o facultate privată. De asemenea, a studiat la Becker Aviation între 2006 și 2007 ca să devină pilot de elicopter. A prezentat ani de zile emisiunea „Pro Motor”, fiind permanent atrasă de sport și de mașini.