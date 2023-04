Cum s-a desfășurat întâlnirea cu Stormy Daniels, care îl poate băga în închisoare pe Donald Trump. Discuțiile dintre cei doi par ireale

Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, se află din nou în mijlocul unui scandal de proporții. El este acuzat că a cheltuit o sumă uriașă de bani pentru o aventură cu actrița de filme pentru adulți, Stormy Daniels. Detaliile au fost făcute public și sunt fabuloase!

Controversele din jurul fostului președinte al Statelor Unite ale Americii continuă. Donald Trump se află acum în mijlocul unui nou scandal uriaș. El este acuzat pentru o aventură pe care a avut-o, în urmă cu câțiva ani, cu Stormy Daniels, o actriță din filme pentru adulți. Marți, fostul președinte a ajuns la New York pentru fi pus oficial sub acuzare, într-un tribunal din Manhattan. Înainte de a iniția punerea oficială sub acuzare a lui Trump, marele juriu a audiat mai multe probe despre o plată de 130.000 de dolari făcută către actriţa Stormy Daniels. Totul s-a întâmplat în ultimele zile ale campaniei prezidenţiale din 2016.

Dezvăluiri fabuloase despre Donald Trump

Stormy Daniels a făcut câteva dezvăluiri uluitoare legate de fostul președinte. Actrița susține că a fost plătită pentru a păstra tăcerea în legătură cu o aventură sexuală pe care a avut-o cu Donald Trump, în anul 2006. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la un hotel din Lake Tahoe, cu ocazia unui turneu de golf. Cum era de așteptat fostul președinte a negat vehement totul.

Marea problemă este, însă, legată de modul în care această sumă uriașă de bani a fost acoperită în documentele financiare ale campaniei electorale a lui Trump.

Detalii picante din culisele aventurii lui Trump cu Stormy Daniels

În 2018, Sormy Daniel a oferit mai multe detalii picante din aventura pe care a avut-o cu Donald Trump. Actrița a dezvăluit totul în cadrul unei discuții avute cu jurnalistul Anderson Cooper. Printre altele, actrița de filme pentru adulți a mărturisit că a întreținut relații sexuale cu fostul președinte. Primele tachinări dintre Daniels și Trump au pornit de la o glumă pe seama unei reviste, pe a cărei copertă se afla fostul președinte.

„Așa funcționează lucrurile la tine? Ar trebui ca cineva să ia acea revistă și să te bată cu ea. Întoarce-te, dă-ți pantalonii jos. S-a întors și și-a dat jos pantalonii, știu că avea lenjerie intimă, așa că i-am dat câteva lovituri”, a declarat Stormy Daniels.

