Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după prima operaţie de mărire a posteriorului. Blondina ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru acest „moft”, iar în ultima vreme a ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor. Din fericire, intervenţiile au fost un succes, iar acum blondina se recuperează.

Este cunoscut faptul că Loredana Chivu a avut întotdeauna grijă de felul în care arată. Deşi acest lucru i-a adus multe beneficii, se pare că preţul pe care l-a plătit pentru a avea un corp perfect a fost de această dată mult prea mare.

În urmă cu doi ani, Loredana Chivu și-a “renovat” posteriorul, printr-o intervenție de injectare fesieră. A repetat procedura și în aprilie 2021, doar că a fost un eșec total şi asta pentru că unul dintre medici i-ar fi injectat substanţe ieftine.

De câteva săptămâni, blondina a intrat în „reparaţii”, suferind mai multe intervenţii estetice. Fanii săi i-au observat lipsa, iar după ce s-a externat le-a transmis acestora un mesaj. Admiratorii blondinei au fost îngrijoraţi, însă vedeta i-a liniştit: ”Știu că nu am fost foarte activă, dar promit că revin și cu lămuriri. Cu putere și încredere în Dumnezeu o să fiu și eu mai bine decât înainte. Am trecut prin ce e mai rău și am învățat o lecție importantă pentru drumul vieții mele. Și am realizat cu adevărat care sunt oamenii care contează și mi-au fost alături. Se știu ei. Sănătate multă tuturor”, a scris Loredana Chivu pe Instagram.

Cum a apărut Loredana Chivu pe Instagram

La câteva ore de la acest mesaj, blondina a publicat pe pagina sa de Instagram şi câteva filmuleţe incendiare. Cel mai probabil sunt filmări mai vechi şi asta pentru că starea sa de spirit era una foarte bună. Pe lângă acest lucru, Loredana Chivu era extrem de aranjată, aşa cum obişnuia să facă în trecut, când nu se confrunta cu aceste probleme de sănătate.

Fanii au apreciat acest lucru şi imediat i-au transmis blondinei mesaje de apreciere şi susţinere.

Ce spune blondina despre momentele dificile

”Atunci au început cu adevărat operațiile pentru extragerea acestei substanțe nenorocite care mi-a distrus viața. Mi-a luat un an din viață. Încă nu sunt recuperată 100%. Trebuie să lupt pentru operația de reconstrucție, care nu știu când va fi. Medicii s-au chinuit să-mi ridice tensiunea, pentru că nu puteam să intru în operație deoarece muream.

Au reușit să o crească la 7,5. Am intrat în operație. A fost groaznic, pentru că a trebuit să repare ce au distrus alții. Au fost toate sub anestezie generală. Timp de 3 zile nu am fost așa conștientă, am stat 7 zile în spital, după au mai urmat 2 operații. Pe 30 decembrie iar s-a inflamat, s-a infectat. Am ajuns de urgență la doctorul meu căruia îi mulțumesc. M-am internat, m-au operat, pe 31 au trebuit să-mi dea drumul acasă, pentru că nu mai rămăsese nimeni în spital.

Pe 1, 2, 3, 4, 5 ianuarie mergeam la spălături în carne vie și la perfuzii zi de zi. (…) Nu puteam să mă îmbrac în pijamale. În urma acestor 3 operații am reușit cât de cât să scoatem substanța. Sunt mai bine. Cel puțin nu mai leșin. Am luat foarte multe antibiotice, am stat foarte mult pe perfuzii, internată în spital. Viața mea a fost un calvar. Ieșeam afară cu branula în mână. Încercam să fiu puternică”, a mărturisit Loredana Chivu în urmă cu câteva luni.

