Cum s-a îmbrăcat Daniela Crudu la botezul fetiţei sale? Mulţi s-au gândit că e mireasă

În luna mai a acestui an, Daniela Crudu devenea mamă pentru prima oară. Ea a adus pe lume o fetiță, iar atunci când a strâns-o pentru prima oară în brațe a fost în al nouălea cer. Acum, bruneta este mamă cu normă întreagă și își dedică majoritatea timpului fiicei ei. În acest weekend, vedeta a organizat botezul fetiței, iar vestimentația aleasă de ea pentru marele eveniment i-a indus pe mulți în eroare. Cum s-a îmbrăcat Daniela Crudu la botezul fiicei sale?

În acest weekend, a fost rost de petrecere mare în familia Danielei Crudu. Micuța Daiana a fost botezată, iar evenimentul a adunat numeroase nume din showbizul românesc. Petrecerea a fost mare, iar în lumina reflectoarelor, pe lângă bebeluș, a fost și Daniela Crudu. Ea a strălucit la botez și a atras toate privirile.

Ce ținută a ales Daniela Crudu

Daniela Crudu a dorit ca botezul fetiței sale să iasă perfect, așa că s-a ocupat ca totul să fie ca la carte. Pe lângă toate detaliile evenimentului, bruneta a avut mare grijă și la vestimentația sa. Ea a ales o ținută specială pentru ziua cea mare, care, însă, i-a pus pe mulți pe gânduri.

Pentru marele eveniment, fosta vedetă de la Antena 1 a ales să poarte o ținută complet albă. Bruneta s-a orientat către o rochie scurtă, care îi pune în evidență formele și arată cât de bine s-a recuperat după naștere. Rochița a fost asortată cu o pereche de sandale, tot albe. Ținuta a fost completată de un accesoriu inedit în zona gâtului, un trandafir alb. (Vezi mai multe imagini în galeria FOTO)

Daniela Crudu a strălucit, însă felul în care a ales să se îmbrace a stârnit câteva controverse. Mulți s-au gândit că este mai degrabă mireasă și au considerat că alegerea nu a fost neapărat prea inspirată.

Daniela Crudu, momente de panică

Daniela Crudu este acum o mămică fericită și împlinită, însă momentul nașterii a speriat-o. Au existat mici complicații, iar preț de câteva momente bruneta a crezut că și-a pierdut fiica, fapt ce a îngrozit-o. Însă, din fericire, până la urmă totul s-a terminat cu bine, iar Daniela Crudu este extrem de încântă de noul rol pe care îl are.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.

E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, declara Daniela Crudu.