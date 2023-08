Cum s-a răzbunat un cerșetor pe un clujean. Bărbatul a refuzat de 3 ori să-i dea bani

Zilele acestea, un bărbat din Cluj a refuzat, de trei ori, să-i dea bani unui cerșetor din zona OMV Mărăști. Ulterior, a intrat în benzinărie, dar când s-a întors la mașină, avea să se trezească într-o situație complet neașteptată.

Nu este un secret faptul că marile orașe sunt pline de cerșetori. Unii dintre ei chiar n-au de niciunele și trăiesc din milă, alții, de parcă ar fi personaje în filmul Filantropica, profită de bunătatea oamenilor. Indiferent de categoria lor, nimeni nu este obligat să le ofere bani sau alte beneficii, dar unii nu par să înțeleagă de vorbă bună.

Ce i-a făcut cerșetorul clujeanului, după ce a fost refuzat

Clujeanul nu a vrut să-i dea bani, așa că cerșetorul și-a făcut singur „dreptate” și i-a zgâriat mașina de la un cap la celălalt. Neavând ce să mai rezolve oricum, bărbatul și-a spus povestea pe un grup de Facebook, măcar ca să-i avertizeze pe ceilalți care merg în zona respectivă.

„Atenție la persoanele de elită care cerșesc în Mărăști, OMV, Profi, se pare că aplică regulile 90′, cazul meu, de trei ori a venit și a cerut bani cât stăteam în mașină. Am refuzat să-i dau, am plecat de la mașină și când m-am întors după 15 minute am avut ușile zgâriate”, a transmis clujeanul pe un grup destinat șoferilor.

Ce trebuie să faci dacă găsești mașina zgâriată în parcare

Pentru început, trebuie să verifici dacă există camere de supraveghere în zonă, pentru a avea o imagine cu cel care ți-a zgâriat vehiculul. În acest caz, poți cere ajutorul polițiștilor, spre identificarea și pedepsirea autorului faptei. În lipsă de probe, cauți acul în carul cu fân și nu are rost să te gândești cine a fost făptașul.

Dacă mașina este avariată, iar autorul rămâne necunoscut, singura variantă prin care să te acoperi este CASCO. Doar prin ea îți poți repara mașina fără să plătești suplimentar. Dacă nu ai și dispui doar de asigurare RCA, trebuie să plătești din buzunarul tău.

