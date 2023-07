Cum s-a schimbat viața lui Dan Ursa, la două luni de când a câștigat Survivor. Fostul războinic are planuri mari: „Nu e prea târziu”

Au trecut două luni de când Dan Ursa a câștigat marele premiu de la Survivor România 2023! Fostul războinic s-a întors pe meleaguri românești cu 100.000 de euro și trofeul competiției fenomen de la Pro TV, după o luptă aprigă cu ceilalți rivali. Cum s-a schimbat viața lui, după sfârșitul competiției din Dominicană?

Dan Ursa a reușit să pună mâna pe trofeul Survivor România 2023, după ce a luptat și a dat tot ce a avut mai bun pe traseele din Dominicană, dar și după ce a câștigat simpatia oamenilor de acasă. Bărbatul a dat dovadă de un bun simț rar întâlnit pe micile ecrane, fapt care i-a adus multă apreciere în rândul telespectatorilor. Fanii emisiunii l-au votat în număr foarte mare, iar fostul războinic a ieșit învingător. Acesta s-a întors pe meleaguri românești cu 100.000 de euro și trofeul competiției de la Pro TV.

Ce se întâmplă în viața lui Dan Ursa, la două luni după Survivor

După sfârșitul sezonului trecut al emisiunii Survivor, Dan Ursa urmează să revină la fostul loc de muncă, în vânzări, unde este sigur că totul va merge ca pe roate. „În viață niciodată nu e prea târziu pentru nimic, nu face parte din filozofia mea fraza totul la timpul lor. Pe plan profesional încă încerc să mă adaptez, să mă bucur de tot ce îmi oferă viața. Urmează să revin la vechiul job, pentru că sunt norocos să fac ceea ce-mi place. Viața mea dinainte de Survivor a fost una cât se poate de frumoasă, plină de iubire și de apreciere din partea familiei și prietenilor. Pe plan profesional, activez în domeniul vânzărilor, unde mă bucur să fac ceea ce îmi place și anume să interacționez cu oamenii”, a declarat Dan Ursa, pentru Revista Taifasuri.

Petrece mult timp alături de familie și a realizat că timpul petrecut departe de cei dragi este un adevărat sacrificiu. „Mereu am fost un om care apreciază familia, însă acum, după această experiență, am realizat că timpul petrecut departe de ei este un sacrificiu. Și, totodată, am constatat cât de scurt este timpul. Nu-mi place să mi se spună vedetă pentru că eu nu mă simt vedetă și cred că ăsta e motivul pentru care nu-mi place”, a mai spus câștigătorul Survivor România 2023.

Ce planuri de viitor are Dan Ursa, după Survivor România

Dan Ursa a prins gustul aventurii, așa că are nevoie de o nouă provocare. Vrea să ajungă pe Vârful Kilimandjaro și să ridice trofeul Survivor.

„Mi-am propus să merg în Columbia. Mi-am propus asta de vreo doi ani. Însă nu asta va fi următoarea mea destinație, ci Vârful Kilimandjaro. Unde doresc să ridic trofeul Survivor. Asta fiind o provocare pe care mi-am pus-o singur. Și pe care am transmis-o mai departe și susținătorilor mei”, a mai spus acesta, pentru sursa citată mai sus.