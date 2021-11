Cum s-au cunoscut Roxana Vancea și Dragoș Paiu! După ce au devenit părinți, cei doi se pregătesc de nuntă

De ceva timp, Roxana Vancea și Dragoș Paiu formează o familie perfectă. Totul pare să meargă cum nu se poate mai bine între cei doi, iar recent aceștia au devenit părinți. Acum, cei doi se bucură de viața de familie, iar în curând va urma și nunta.

În urmă cu doar câteva zile, Roxana Vancea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și este în culmea fericirii. În timp ce Roxana experimentează pentru prima oară acest lucru, soțul ei a devenit tătic pentru a doua oară deoarece mai are un băiețel dintr-o relație anterioară. Micuțul Milan și-a dorit foarte mult un frățior și iată că visul lui s-a îndeplinit. (CITEȘTE ȘI: ROXANA VANCEA, PRIMA IMAGINE CU CHIPUL BĂIEȚELULUI EI. MICUȚUL AYAN ESTE DE-A DREPTUL ADORABIL)

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit civil în anul 2019, însă din cauza pandemiei nu au reușit să facă și nunta religioasă. Marele eveniment urmează să aibă loc când lucrurile se vor mai liniști, iar vedeta știe exact cum vrea să arate totul.

„Mie nu-mi place ideea aia de mulți oameni, eu vreau să mă simt eu bine, nu invitații să se simtă bine. I-am propus lui Dragoș să facem nunta pe o insulă, noi cu nașii. O să fie ceva să se potrivească cu plaja (n.r referitor la rochia de mireasă)”, a declarat Roxana Vancea, în urmă cu ceva timp.

Cum s-au cunoscut Roxana Vancea și Dragoș Paiu

Roxana Vancea și Dragoș Paiu formează un cuplu de ceva timp, iar cea care a făcut primul pas a fost chiar proaspăta mămică. Cei doi s-au cunoscut în sala de sport, iar atunci când Roxana a aflat că bărbatul este singur a făcut prima mutare și i-a răspuns la un InstaStory pe Instagram, iar de acolo a început povestea lor.

„Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră – o oră, se făcuse 11, și după în întreb: «Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec» și el a zis «Da, ne pupăm dacă vrei tu»”, a spus Roxana Vancea.

