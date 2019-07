Cum s-au răzbunat angajații Poștei din Rahova pe… aerul condiționat care le tot “bătea” în cap

Incredibil, dar adevărat! Angajații Poștei din Rahova au luat o decizie absolut surprinzătoare, iar toți cei care au descoperit ”minunea” au rămas perplecși. Iar în centrul atenției s-a aflat aparatul de aer condiționat care le tot ”bătea” în cap angajaților. Deranjați și temându-se de o răceală, aceștia au demarat acțiunea ”Umbrela”.

Încă nu se știe cine a avut o astfel de idee ”genială”, dar angajații Poștei nu s-au dat bătuți și i-au venit de hac… aerului condiționat printr-o ”găselniță” la minut. Au acoperit gura de aerisire cu o… umbrelă. Să mai spună cineva că românul nu este, într-adevăr, inventiv, reușind să se ”descurce” în orice situație. Ceea ce se poate observa, foarte clar, în fotografia de mai jos.

Bineînțeles, în fața unei asemenea ”întâmplări”, internauții au postat comentarii în care și-au spus părerea, iar ”inventivitatea” românilor a fost din nouă pusă pe ”tapet”. Mai mult, unul dintre vizitatorii paginii de Facebook ”Ești din Rahova dacă…” a considerat că metoda aleasă de angajații Poștei din Rahova este chiar… revoluționară.

”Eu am fost ieri la acest oficiu poștal si am stat in jur de o jumătate de oră și sincer imi înghețate spatele, îți dai seama cum este pentru persoana care lucrează acolo ?

Eram si eu la coada cand a fost facuta poza ( pt 1 colet am stat 1h si 10 minute, erau 11 persoane in fata mea). Cat despre metoda cu umbrela… romanul e inventiv si se descurca cum poate”, ”E ca să nu bată direct în angajați”, ”Pune-te in locul angajatului care lucreaza la biroul de acolo. Sa-ti bata 8 ore aerul ala rece direct in cap. E o metoda revolutionara de protectie”, au fost câteva dintre comentariile postate de internauți.