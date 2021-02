Cum se dau Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională în 2021? Ce şanse sunt să nu se mai susţină

De o săptămână majoritatea elevilor s-au întors la școală și au reluat cursurile față în față. Însă mulți se teme de examenele naționale de la final de an pentru că învățământul online nu a fost atât de eficient precum cel clasic, iar unii dintre elevi chiar nu au avut acces la el. În acest context instabil creat de pandemie, Ministrul Educației a vorbit despre ce s-ar putea întâmplat în cadrul Bacalaureatului și al Evaluării Naționale în anul 2021.

Se caută soluții pentru ca elevii să se descurce cât mai bine la examenele naționale. Se au în vedere măsuri remediale și chiar echivalarea examenelor naționale cu mediile. (CITEȘTE ȘI: A FOST CONFIRMAT PRIMUL CAZ DE INFECTARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR, DE LA REDESCHIDEREA ȘCOLILOR)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a declarat la Realitatea TV că sindicatele au propus, ca măsură remedială, ca “Ministerul Educației să elaboreze seturi de subiecte” pentru simulare.

Sindicatele din învățământ spre exemplu au propus pentru simulare, pentru a veni în sprijinul elevilor care vor susține examenele naționale, Ministerul Educației să elaboreze seturi de subiecte. În momentul în care ai pus la dispoziție din timp aceste seturi de subiecte și primești semnale din teritoriu că porțiunea respectivă de materie nu a fost predată, fie ai timp pentru acțiune remediale focusate pe ceea ce ai primit semnal că nu a fost predat, și aici ai nevoie de profesor, și ai nevoie de susținerea acestor acțiuni remediale, fie dacă rezultatul pe care îl vom primi în 11 ianuarie în care vom avea amploarea fenomenului, amploarea pierderilor cred eu…

În momentul de față să știți că raportările pe care le am sunt de 237000 de elevi care nu au avut internet și de 287000 de elevi care nu au avut echipamente IT. Am cerut un update în aceste raportări și vom vedea care este amploarea fenomenului. Dacă într-adevăr valorile sunt atât de mari înseamnă că va trebui să intervenim și cu alte măsuri în afara celor remediale.”, a declarat Sorin Câmpeanu.

Se echivalează examenele naționale?

Ministrul Educației a mai declarat că totuși nu ar apela la echivalarea examenelor naționale cu mediile, ci ar apela la “măsuri de flexibilizare a modului de evaluare, în interesul elevilor”. (VEZI ȘI: SORIN CÎMPEANU, ANUNȚ PENTRU ELEVI! SE VOR MAI ÎNCHIDE ȘCOLILE?)

„Nu aș merge până la echivalare. Aș spune de flexibilizare a modului de evaluare în interesul elevilor. Dacă va fi nevoie vom putea avea și o sesiune suplimentară pentru examenele naționale”, a spus Ministrul Educației, potrivit edupedu.ro.

Elevii de clasa a XII-a vor avea doar 32 de săptămâni de școală, pentru ei cursurile urmând a se încheia pe 4 iunie 2021. La clasa a VIII-a, numărul de zile de școală este 165 din cauza Evaluării Naționale: vor face 33 de săptămâni de școală, care se încheie pe 11 iunie 2021.