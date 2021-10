Cum se înțeleg acum Cristian Daminuță și soția sa, după ce s-au împăcat? ”Am ajuns la o concluzie comună”

Cristian Daminuță și soția sa au fost la un pas de divorț, după ce între aceștia apăruseră neînțelegeri. Însă, după un timp, el și Mădălina s-au împăcat, mai ales de dragul băiețelului lor, Dominic. Cum se înțeleg în prezent Cristian Daminuță și soția sa?

La începutul lunii august, Cristian Daminuță și soția sa, Mădălina, au întâmpinat probleme în cuplu și, temporar, s-au despărțit. La momentul respectiv, acesta dădea de înțeles că între parteneri ar exista o relație toxică. Însă, după un timp, cei doi au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, mai ales de dragul celui mic.

„Lucrurile au intrat pe un drum normal. Am ajuns la o concluzie comună, în primul rând pentru Dominic, pentru că are nevoie de liniște să crească așa cum ne dorim, și în al doilea rând pentru noi că ne-am dat seama că ar fi păcat să punem punct, mai ales acum după ce am devenit părinți. Am ales să rămân acasă, adică să nu mai plec în altă țară sau alt oraș. Am decis că copilul meu merită toată atenția. Primii ani din viață sunt cei mai importanți”, a declarat Cristian Daminuță la Antena Stars.

De ce au ajuns cei doi la despărţire

Motivul despărțirii dramatice prin care cei doi îndrăgostiţi au trecut, pare să fie chiar violența bărbatului. Mădălina a postat câteva mesaje controversate pe contul ei personal de Instagram la acel moment, mesaje care lasă loc de interpretări și care sugerează că celebrul fotbalist ar fi fost agresiv și, mai mult decât atât, ar fi fost iresponsabil.

”Acest tip de bărbat nu este în stare să țină o slujbă o perioadă mai lungă, învinovățind pe oricine altcineva și nerecunoscând că lenea și lipsa lui de interes sunt adevărata cauză. În ceea ce privește bărbatul violent, acesta este bărbatul care, sub masca farmecului și a unei aparente normalități, ascunde o cruzime rar întâlnită. Cea mai mare satisfacție a sa este să te vadă că suferi, atât fizic, cât și psihic. Este o manifestare a dorinței de dominație care atinge pragul nebuniei”, a scris Mădălina pe Instagram.

