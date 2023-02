Cum va pleda Simona Halep în fața completului de trei judecători de la Sports Resolutions | GALERIE FOTO

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. În ultimele luni, sportiva noastră și-a susținut cu fiecare ocazie nevinovăția. Aflați, în continuare, cum va pleda românca în fața completului de trei judecători de la Sport Resolutions.

Simona Halep va fi audiată de organizația independentă Sports Resolutions la finalul lunii, deși ar fi trebuit să ajungă în fața judecătorilor pe 17 februarie. Această audiere este esențială deoarece ar putea întoarce situația în favoarea sportivei noastre. Ex-liderul WTA speră să scape de suspendare, mai ales că s-ar fi găsit sursa contaminării.

(VEZI AICI: SIMONA HALEP, DIN NOU PE TEREN, ÎN PLIN SCANDAL DE DOPAJ! UNDE A FOST FILMATĂ | VIDEO)

Potrivit TVR Info, Simona Halep va pleda “nevinovată” în fața completului de trei judecători de la Sports Resolutions responsabili să-i judece cazul.

“Mă gândesc mult la Simona și mi se face rău de fiecare dată când realizez prin ce trece. Nu am prea multe noutăți despre caz. Am înțeles că au găsit sursa contaminării. Nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație la început despre cazul Simonei Halep și îmi mențin cu tărie ceea am spus. În niciun caz nu ar fi trișat. Este o persoană minunată. În niciun caz nu ar fi greșit cu așa ceva”, a declarat Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, în urmă cu doar câteva zile.

A ajuns pe locul 16 în clasamentul WTA

Simona Halep nu a participat la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului 2023, după ce a fost prinsă dopată. 240 de puncte, obținute la ediția de anul trecut, a pierdut sportiva noastră. Totodată, nu a luat parte la alte turnee importante. WTA a anunțat, luni, clasamentul. Românca a coborât pe locul 16.