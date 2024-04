Cunoscuta știristă a demisionat de la Observator! Încă o plecare de la Antena 1

Una dintre vedetele importante de la pupitrul știririlor Antena 1 și-a dat demisia. Practic, din luna mai va părăsi echipa Observator, unde a fost invitată să se alăture în urmă cu patru ani. Laura Nureldin, căci despre ea este vorba, a decis să încheie colaborarea cu postul TV, în urma tratamentului de care ar fi avut parte în ultima perioadă, când a fost mutată pe diverse tronsoane orare pentru a se vedea dacă programul este mai îmbrățișat de public. CANCAN are toate detaliile despre plecarea Laurei Nureldin de la Observatorul Antenei 1.

Laura Nureldin are o experiență de peste două decenii în televiziune. A fost editor, realizator, moderator și prezentator de știri la Realitatea TV, N24, The Money Channel, TVR 1 și Antena 3, dar a scris și cărți precum Regii Timpului și Demoni.

Din iulie 2020, știrista s-a alăturat echipei Observator de la Antena 1 pentru prezentarea jurnalelor de prânz din weekend. Jurnalista a realizat materiale și interviuri pentru Observator, precum și ediții speciale. Potrivit surselor din Antena 1, Laura Nureldin a considerat inacceptabilă scoaterea ei pe pe sticlă în repetate rânduri pentru a vedea dacă programul merge mai bine și mutarea ei constantă de pe un segment pe altul, în condițiile în care înțelegerea inițială fusese pentru a fi gazda jurnalelor de prânz din weekend.

Picătura care a umplut paharul a fost însă impunerea principalului jurnal din weekend. CANCAN vă prezintă în exclusivitate motivele pentru care Laura Nureldin și-a dat demisia de la Antena 1.

Înaintea Laurei Nureldin, la Observatorul din weekend s-a aflat Irina Ursu, însă aceasta nu a rezistat mai mult de un an și jumătate la Observatorul din weekend al Antenei 1.

În octombrie 2023, Irina Ursu încheia colaborarea cu postul de televiziune. Știrista și-a anunțat plecarea printr-o postare pe Facebook, care a fost ștearsă ulterior.

“Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories. Mi-am motivat alegerea fix aşa: Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc. Cine mă cunoaşte, ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice. Şi cu toate acestea am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să îmbrac uniforma nouă. Cred că această meserie este despre energie. În faţa dumneavoastră, suntem energie. Am considerat că dacă nu mai simţi bucurie când vii în faţa oamenilor, mai bine te retragi, pentru că voi, cei care ne priviţi, meritaţi la TV oameni care să fie conectaţi 100% şi să emane acea bucurie a comunicării prin toţi porii. Sunt recunoscătoare totuşi pentru toate experienţele pe care le-am trăit aici, pentru că, la finalul zilei, toate sunt o lecţie. Este o satisfacţie uriaşă pentru mine că orice mi-am propus în viaţă a ieşit! Ei vor spune că e noroc. Eu ştiu că a fost multă, multă muncă”, a scris Irina Ursu pe Facebook.