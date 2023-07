Cuplul de germani care a fost cucerit de România! Au vândut tot și s-au mutat într-un mic sat din Transilvania

Povestea unui cuplu din Germania ar putea să fie o lecție pentru mulți români. Marion Sievers (49 de ani) și soțul său, Mike Stapelfeld (de 54 de ani) au ajuns pentru prima dată în România în anul 2008, iar de atunci cu greu s-au mai dezlipit de țara care i-a fascinat. Au decis să renunțe la viața lor din Germania și s-au stabilit într-un mic sat din Transilvania.

În anul 2008, Mike lucra ca director digital într-o multinațională din Germania și era responsabil de piețele est-europene. A fost trimis la București să implementeze un nou software. Iar în perioada în care a locuit în România, Mike era vizita lunar de către soția sa. Cei doi au străbătut țara dintr-un capăt în altul și așa au ajuns și în Transilvania, unde au fost complet cuceriți de peisaj.

Dintre toate locurile pe care le-au vizitat, atenția le-a fost atrasă de satul Alma Vii, un mic sat sibian, cu doar 400 de locuitori. Dacă pentru mulți satul nu ar reprezenta prea mare interes, pentru cei doi germani a fost oaza de liniște pe care o cătau de mult timp.

(CITEȘTE ȘI: CE A PĂȚIT O FEMEIE DE SERVICIU DIN AUSTRIA, DUPĂ CE S-A CUPLAT CU UN ROMÂN. CE O OBLIGA SĂ FACĂ ÎN FIECARE NOAPTE)

Au fost cuceriți de România

După perioada în care a locuit în România, Mike a fost trimis de companie în Ungaria. Marion nu a mai vrut să stea departe de soțul său, așa că a renunțat la job-ul ei și s-a mutat alături de el. În anul 2014 „expediția” lor în Ungaria a luat sfârșit, iar cei doi se aflau la o răscruce de drum. Aveau de ales între a se întoarce în Germania sau a se stabil în România.

Decizia a fost luată destul de repede. Și-au luat inima în dinți, au vândut tot ce aveau în Germania și s-au mutat în staul ce îi cucerise de la prima vizită. Cei doi au cumpărat o casă în Alma Vii, pe care au transformat-o ulterior în pensiune.

Procesul a fost unul anevoios, iar timp de una an de zile cei doi germani s-au luptat cu birocrația din România. Mai apoi, alți trei ani le-a luat să pună pe picioare casa de oaspeți Alma-Via. A fost nevoie de renovări serioase și de mulți bani cheltuiți, însă în cele din urmă și-au văzut visul îndeplinit.

Acum, cei doi se mândresc cu o pensiune care păstrează spiritul autentic și care le oferă turiștilor o oază de liniște, departe de agitația orașului. Alma-Via are șase camere de oaspeți și alte trei în care locuiesc Mike, Marion și fiu lor de 12 ani.

„Am investit mai mult decât credeam. Am investit tot ce aveam. Dacă mergem acum în Germania stăm la părinții mei. Am vândut tot. Am creat locul pe care ne-ar fi plăcut nouă să îl avem. Nu este pentru toată lumea.

Nu sunt televizoare în camere, e destul de rustic. Suntem moderni, dar încercăm să ascundem toate lucrurile moderne, ascundem cablurile. Fiecare cameră are propriul internet. Satele de aici au internet mai bun decât tot ce știu eu în Germania. Avem fibră optică cu 1.000 Mbit. Nu poți să găsești asta în Germania și mai ales nu la un preț atât de scăzut. Avem internet foarte bun, chiar și în grădină”, a declarat Mike Stapelfeld, potrivit greatnews.ro.

(VEZI ȘI: AM FĂCUT CALCULUL! CÂȚI EURO PRIMEȘTE SALARIU UN ROMÂN ÎN SPANIA, ANGAJAT CULEGĂTOR DE CĂPȘUNI)