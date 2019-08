Cutremur însemnat azi-noapte, la ora 02:02. România s-a zguduit de Sfânta Maria

România s-a zguduit de Sfânta Maria. Încă un cutremur s-a produs, azi-noapte, iar specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au oferit toate detaliile pe pagina dedicată.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) transmite:

În ziua de 15/08/2019, la ora 02:02:26 (ora României) s-a produs în Moldova – județul Galați – un cutremur cu magnitudinea 2.6 pe scară Richter, la adâncimea de 16 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: Tîrgu Bujor (29km), Tecuci (31km), Berești (42km), Galați (48km), Birlad (49km)

Magnitudinea unui cutremur

Magnitudinea (M) unui cutremur este o marime adimensionala ce caracterizeaza energia eliberata in focarul unui cutremur sub forma de unde seismice. Se determina, in mod uzual, pe scara Richter folosind inregistrarile diferitelor statii seismice. O alta practica este calculul magnitudinii din moment seismic, marime proportionala cu produsul dintre aria suprafetei de rupere si deplasarea medie pe falie. Scara de magnitudine este exponentiala: o crestere cu o unitate a magnitudinii corespunde cu o crestere de 30 de ori a energiei eliberate. De exemplu, pentru un cutremur de magnitudine 6.0 energia eliberata este de aproximativ 30 de ori mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0, in timp ce la un cutremur de magnitudine 7.0 energia eliberata este de aproximativ 900 de ori (30 x 30) mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0.