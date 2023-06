Cutremurător. Ce notă primise la Evaluare Meliss, fata ucisă cu sânge rece în Craiova. Nu a mai apucat să se bucure alături de familie. EXCLUSIV

În dimineața zilei de 28 iunie, Meliss ar fi trebuit să le facă o mare surpriză celor apropiați, odată cu publicarea notelor la Evaluarea Națională 2023. Tânăra de 14 ani nu a mai apucat să-și vadă media care reflectă reușita sa, ca urmare a atacului din Grădina Botanică. Într-o zi care putea fi atât de fericită, familia stă la căpătâiul fetei care nu a mai putut fi salvată de medici. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, povestea tragică a fetei ucise cu sânge rece în Craiova.

Pe data de 27 iunie, o crimă cumplită a avut loc în Grădina Botanică din Craiova. În jurul orei 16:00, Meliss (14 ani) și Emanuel (19 ani), ieșiseră la alergat. La un moment dat, un tânăr de 17 ani pe nume Mario s-a apropiat și a fixat-o pe elevă cu privirea. Tânărul de 19 ani a încercat să o apere, dar a fost înjunghiat, în repetate rânduri, cu maceta. Crezând că l-a ucis, elevul la liceul militar, care mai este și fiul unui polițist, a decis că trebuie să scape de Meliss pentru că ar fi fost martor la crima sa cumplită. Polițiștii doljeni au fost sesizați ulterior de către cetățenii din parc cu privire la cele întâmplate.

Emanuel a scăpat cu viață, dar se zbate la ATI, într-o stare foarte gravă. Meliss nu a avut norocul de a mai apuca să ajungă pe mâna medicilor. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, drama familiei fetei este cu atât mai mare, cu cât sora sa a dat astăzi cea de-a treia probă la Bacalaureat. Cu gândul că dimineața și-a dus sora cea mică la capelă, sora fetei din Craiova a trebuit să susțină ultima probă scrisă de la examenul maturității.

Nota de la Evaluarea Națională 2023 de care Meliss nu a apucat să se mai bucure

Sursele CANCAN.RO susțin faptul că Meliss a reușit să medie de aproape 9 în Evaluarea Națională. Tânăra de doar 14 ani era o elevă exemplară care, cu siguranță, ar fi putut fi admisă la un liceu de top, dar destinul său a fost distrus de Mario, cel care i-a luat viața.

Dovadă a cât de isteață era Meliss este și faptul că în anul 2021, a participat la un concurs de educație financiară, unde a primit bursa micul economisitor, în valoare de 1.200 de lei. La vremea aceea, povestea cum a ales să-și economisească banii pentru a-și putea îndeplini visul la vârsta de 18 ani, să ajungă în America.

„Mă numesc Lungu Melis-Mihaela, am 13 ani și sunt din Craiova.

Părinții mei mă laudă mereu că sunt creativă, sora mea mă ceartă că nu îmi pun ideile în practică, dar eu doar zic că sunt organizată și responsabilă cu timpul, dar și cu banii mei. Îmi place să strâng bani, fac asta de când eram mică. De obicei îi țineam sub saltea, pernă, în cutie, oriunde.

Anul acesta am învățat cum îi pot înmulți ușor. Așa că am venit la tine, CAR ECONOMIA, ca să îi investesc în economii.

Economisesc pentru a-mi putea îndeplini un vis la 18 ani. Să călătoresc în America. Până atunci mă pot ocupa de școală și de jocurile mele video. Am făcut și un plan pentru bugetul meu, pe care îl urmăresc mereu”, spunea Meliss la vremea aceea.

Nici acest vis nu a apucat să și-l mai vadă împlinit, stingându-se la doar 14 ani. Familia se pregătește, cu greu, să-și conducă fiica pe ultimul drum.