Cutremurul a făcut ravagii în Taiwan. Momentul emoționant în care asistentele salvează viețile bebelușilor aflați în incubatoare

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 care a lovit Taiwanul săptămâna a făcu ravagii. Același lucru se putea întâmpla și într-o maternitate, dacă o infiermieră nu s-ar fi agățat de incubatoare pentru a salva viața bebelușilor.

După ce cutremurul a început să se simtă și lumea începea să se agite, trei asistente medicale și-au luat inima în dinți și, fără să țină cont doar de propriile vieți, au mers în camera cu incubatoare pentru a salva bebelușii care se aflau acolo. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi de la maternitatea Listen Care din Zhubei, comitatul Hsinchu, au surprins momentul şi au devenit virale pe reţelele sociale, scrie News.ro.

Datorită curajului lor, aceşti nou-născuţi au scăpat de cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani.

La scurt timp după ce au simţit primele vibraţii, asistentele s-au repezit la incubatoare. Ţinându-le împreună, au împiedicat ca acestea să se ciocnească de pereţi sau, şi mai rău, să se răstoarne. Potrivit autorităţilor, cutremurul cu magnitudinea de 7,4 s-a soldat până în prezent cu 12 morţi şi peste o mie de răniţi. Sute de persoane sunt încă izolate în munţii din estul insulei, drumurile fiind blocate de alunecări de teren şi căderi de pietre.

Taiwan Earthquake: In any field, what sets apart the extraordinary from the ordinary is the unwavering dedication, hardwork, and commitment. This truth is exemplified by the incredible nurses at a Taiwan Hospital who went above and beyond to safeguard vulnerable babies during the… pic.twitter.com/6yR8r1DlRC

— CA Anshul Garg (Modi ka Pariwar) (@AnshulGarg1986) April 5, 2024