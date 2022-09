Cuza de la „Noaptea Târziu” a împlinit 31 de ani! Ce mesaj i-a transmis Emi

Cuza de la „Noaptea Târziu” și-a sărbătorit, ieri, ziua de naștere. Foarte mulți prieteni i-au fost alături, printre care Emi și Cucu, colegii săi de trupă. Solistul a primit numeroase urări și gânduri bune din partea celor apropiați. Dar, iată ce urare i-a transmis Emi!

Iulian-Adrian Popescu, sau „Cuza” de la „Noaptea Târziu” cum îl știu fanii, și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Artistul a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani, și, așa cum se procedează, prietenii apropiați, și nu numai, i-au fost alături și l-au felicitat. Nu puteau lipsi, evident, Emi și Cucu, colegii din trupa „Noaptea Târziu”. Printre urări, muzică, glume și, desigur foarte multe poze, petrecăreții s-au delectat cu amintiri, povestite de fiecare în parte, avându-l, bineînțeles, ca „personaj” principal pe sărbătorit.

Ilona Brezoianu, una dintre prietenele apropiate ale artistului, prezentă și eaa la petrecerea dată de Cuza, a fost responsabilă cu apostarea filmulețelor, pentru a-i ține pe fani la curent cu momentele serii.

(CITEȘTE ȘI: În casa lui Emi cântă găina. Cuza îl dă în primire: “De când îl cunoaște, îl vrea epilat!”)

Ce mesaj i-a transmis Emi

Emi și Cuza sunt prieteni de suflet, înainte de toate. Se cunosc de mulți ani și sunt membri ai trupei „Noaptea Târziu”, alături de Cucu. În prezent, Emi și Cuza sunt concurenți la „Te cunosc de undeva!”, acolo unde fac show de zile mari. Emi i-a transmis un mesaj „siropos” pe rețelele de socializare, mesaj care l-a emoționat pe sărbătorit. Pe lângă urarea clasică ”La mulți ani!”, Emi a ținut să-i spună transmită felicitprile de rigoare și prin intermediul unei postări pe Instagram.

„Azi e ziua individului care a devenit fratele meu, mult mai frate decât chiar și dacă mi-ar fi fost frate biologic! 🤍

Deși mi-a dat frână cu banii, încă din prima zi în care ne-am cunoscut, și de-a lungul timpului mi-a mai dat câteva tzepe, n-am găsit altul la fel de minunat ca și individul pe numele lui de instagram @cuza.nt!!

La mulți ani !! Să îți găsești liniștea, fericirea și împlinirea, iar restu le facem împreună, chiar dacă am muiere și te mai ignor din când în când; dar cică așa e normal in viață! Totuși privește partea bună: acum am muiere, deci nu ne mai putem certa pe muieri, bani de chirie am început să facem amândoi, deci nu ne mai putem certa nici pe bani, așa că n-avem decât să aflăm la sfârșitul vieții dacă prietenia asta a fost binecuvântare sau blestem! 🤣❤️

Și să citez dintr-o poezie muzicala de pe vremea noastra: Tu ai stofă de boier, cel mai dulce caracter! Ești jumătatea mea (masculină) 4ever!!

Te iubesc ! ❤️❤️”, a fost mesajul postat de Emi, alături de câteva fotografii, pe contul de Instagram al acestuia.