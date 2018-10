Dan Alexa, un antrenor fericit: „E un rezultat care ne avantajează!”

Remiza pe care Dunărea Călărași a obținut-o pe trenul Chiajnei în runda a X-a, scor 1-1, a fost pe placul lui Dan Alexa.

La finalul confruntării tehnicianul nou-promovatei a spus că rezultatul se pliază perfect pe tiparul parcursului pe care echipa sa l-a avut în acest sezon și a spus că rezultatele dar mai ales evoluția echipei sale îi dau speranțe într-o clasate pe un loc de play-off la finele acestui sezon regular.

„A fost un meci de luptă, în care ambele echipe au fost foarte motivate. Ştiam că putem profita de breşele din apărarea lor, iar la 1-0 am avut câteva şanse să mai marcăm. Dacă făceam 2-0, era greu să mai revină, dar e un rezultat care ne avantajează. Cred că e un rezultat echitabil. Am luat gol din neatenţia noastră. Chiajna ne-a împins în spate cu mingi lungi, iar Bawab a intrat bine. Am avut câteva contraatacuri la care puteam marca al doilea gol. Însă suntem la +1 la adevăr şi e un parcurs bun E important să luăm 3 puncte. Dacă vom câştiga, voi putea spune că a fost un parcurs foarte bun”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași.

În urma rezultatului final de la Chiajna, scor 1-1, Concordia a acumulat 11 puncte fiind pe locul 11 la egalitate de puncte cu Dinamo care este pe locul 10 dar cu un golaveraj superior, în timp ce Dunărea se află pe locul 9 cu 13 puncte.

Rezultatele etapei a X-a Liga I

Dinamo București – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari – FC Botoșani 0-0

Gaz Metan Mediaș – Politehnica Iași 1-0

Viitorul – Astra 1-0

FC Hermannstadt – FCSB 1-3

Concordia Chiajna – Dunărea Călărași 1-1

CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova 0-0