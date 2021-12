Dan Capatos, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește lunar: ”Nu mă plâng! Am cât am nevoie”

Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, Dan Capatos primește bani frumoși pentru emisiunea pe care o prezintă de ani buni. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri despre salariul său.

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din România. Emisiunea ”Xtra Night Show” se difuzează pe postul Antena Stars, de luni până vineri, ceea ce înseamnă 5 zile pe săptămână în loc de 4. Invitat în cadrul podcast-ului lui Codin Maticiuc, Dan Capatos a făcut devăluiri despre salariul pe care îl primește de la șefii trustului. (NU RATA ȘI: UITE CUM SE COMPORTĂ DAN CAPATOS CÂND E ÎN PREAJMA SOȚIEI. MAI CUMINTE DE ATÂT NICI CĂ L-AI VĂZUT)

Prezentatorul TV s-a declarat mulțumit de banii care îi intră lunar pe card: ”Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. (…) Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să… Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane. Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea. Am o mașină, o casă, să-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult”, a declarat Dan Capatos.

Cât ar câștiga de fapt

Nu a dezvăluit totul, dar suma pe care prezentatorul de televiziune o încasează pentru fiecare ediție a emisiunii ar fi de 800 de euro, ceea ce înseamnă undeva la 4000 de lei, potrivit Fanatik.

Astfel, la un calcul simplu, prezentatorului TV îi întră în buzunar 4000 de euro pe săptămână, deci are un salariu lunar de 16.800 de euro! (CITEȘTE ȘI: CE FACE DAN CAPATOS CÂND NU ESTE LA TV. PUȚINI ȘTIU ASTA DESPRE EL)

“Dan primea 800 de euro pentru fiecare emisiune Xtra Night Show, difuzată la Antena 1. Suma nu este deloc mică, dacă ne gândim că avea emisiunea de luni până joi. La un calcul simplu, îi intrau în buzunar 3200 de euro, dar pentru el nu reprezintă sursa principală de venit”, au declarat surse pentru publicația mai sus citată.