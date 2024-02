Dan Capatos, mesaj dureros după moartea tatălui său: ”Vei rămâne o inimă de lumină”

Dan Capatos trece printr-o perioadă delicată. În urmă cu o zi, tatăl prezentatorului de la Antena Stars s-a stins din viață. Mesajul dureros pe care omul de televiziune l-a transmis pe rețelele de socializare.

Se poate spune că Dan Capatos se numără printre puținele persoane publice care nu obișnuieșc să dezvăluie prea multe detalii din intimitatea familiei sale. Fie ca este vorba despre evenimente fericite sau mai puțin fericite, prezentatorul ”Xtra Night Show” a delimitat cu grijă viața profesională de cea personală.

Tatăl lui Dan Capatos a murit la 83 de ani

Prezentatorul de la ”Xtra Night Show” trece prin momente dureroase după ce tatăl lui a murit la vâsta de 83 de ani. De data aceasta, Dan Capatos a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de părintele lui și simțit nevoia să-și exprime durerea în scris. Fără a dezvălui prea multe detalii, jurnalistul a anunțat trecerea în neființă a tatălui său: ”De acum vei rămâne o inimă de lumină, Tata”, a fost mesajul pe care Dan Capatos l-a scris în dreptul fotografiei cu tatăl său.

În puținele dăți când a vorbit public despre copilăria sa, Dan Capatos mărturisea că a fost un copil fericit. A crescut într-o familie unită și minunată. În tinerețe, tatăl său a fost cercetător chimist, iar mama sa a fost asistentă medicală ATI vreme de 28 de ani. Jurnalistul dezvăluia că părinții săi își doreau ca el să urmeze o altă carieră, însă asta nu l-a împiedicat să-și urmeze visul.

„Am avut o copilărie extraordinar de frumoasă, nu mi-a lipsit nimic. Am o familie minunată şi unită. Mama era asistentă medicală, tata fost cercetător chimist. Am făcut tot ce face un copil normal la diferite etape de vârstă. Nu am fost un copil-problemă. Pe vremea aceea nu se drogau copiii, nu se îmbătau, nu făceau orgii. O familie la nivel mediu în țara asta, care voia ca, într-un fel sau altul, copilul să reușească în viață. Le-am spus că îmi place să fac treaba asta, dar mi-au zis să mă țin și de facultate. Și-au dat seama că ăsta e drumul”, spunea Dan Capatos în urmă cu ceva timp.