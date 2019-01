Dan Capatos, răpus de durere: „A murit la doar 52 de ani”

Dan Capatos este în doliu. Prezentatorul tv a început emisiunea de marți seara cu anunț trist, a împărtășit cu telespectatorii faptul că trece printr-o durere imensă, Gabriel Marola, un bun prieten, a murit la doar 52 de ani.

Dan Capatos a transmis condoleanțe familiei îndurerate. „Pe această cale transmit condoleanțe familiei unui bun prieten de-al meu, Gabriel Marola, gașca noastră de la boschetărie din parcul herăstrău este mult mai săracă începând de astăzi pentru că acest bun prieten al nostru s-a prăpădit la numai 52 de ani. Dumnezeu să îl odihnească și îi asigurăm pe cei care au rămas în urma lui că vor avea parte de sprijinul și ajutorul nostru.”, a spus Dan Capatos.

Dan Capatos, dezamăgit de Bianca Drăgușanu

Dan Capatos a condamnat-o pe Bianca Drăgușanu în cadrul unei intervenții telefonice în direct la o emisiune. Încă de la începutul declarațiilor, prezentatorul de la “Xtra Night Show” a spus că încearcă pe cât posibil să nu spună cuvinte foarte urâte la adresa moderatoarei de la Kanal D, pentru că așa i-a promis mamei lui. Astfel, pe alocuri, cunoscutul moderator de la Antena 1 a atacat-o pe Bianca Drăgușanu, cu care nu e de acord pentru decizia luată de a se despărți de Victor Slav, care, după părerea lui, este “prototipul soțului perfect”.

“Pot spune că am petrecut 1.001 nopți frumoase cu Bianca, drept pentru care o să respect dorința mamei mele și nu o să mai vorbesc de rău de Bianca, Bianca îmi va rămâne amică și prietenă, dar de data asta, oricât de apropiat ai fi fost de ea în viața asta, nu puteai anticipa așa ceva.

Sunt extrem de surprins, mai ales pentru că noi am dezbătut de foarte multe ori la emisiunile noastre viața Biancăi și «dosarele» ei și spuneam că mă bucură viața ei de până acum, pentru că intrase pe un făgaș normal, dar sunt nevoit să spun că Bianca nu este compatibilă cu starea de soție.

Nu este ceva de rău, este rău doar pentru partener. Sunt persoane care nu pot sta într-o căsnicie și atunci eu cred că Bianca trebuia să-și dea seama de asta în momentul în care a derapat de câteva ori din decor, acea fugă cu Adi Cristea la Paris, în a doua zi după Revelion. În aceste situații, doar partenerii au de suferit, pentru că acum mă gândesc doar la Victor, pentru că e este prototipul soțului perfect, este tipul educat, bine crescut, i-a iertat Biancăi toate lucrurile și a mers mai departe cu un copil, a riscat, iar riscul acesta este o provocare extrem de puternică pentru a-și gestiona viața.”, a declarat Dan Capatos în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Prezentatorul de la XNS a mărturisit că Bianca Drăgușanu l-a dezamăgit profund, acuzând-o într-o oarecare măsură că a plecat după un bărbat cu “șapte mașini și bani”.

“Înțeleg că are bani, că este un luptător… și ce? Toți soții ar trebui să fie în spaime pentru că tinerii aceștia le fură soțiile? Am impresia că Bianca m-a înșelat! În momentul în care eu i-am dat credit total în noua sa viață de familie, lucrurile păreau a fi foarte ok în viața lor… să te duci după unul care vine cu șapte mașini și cu bani…?”, a mai spus prezentatorul de la “Xtra Night Show”.