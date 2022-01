Dan Negru a răbufnit pe reţelele de socializare. Ce mesaj dur a transmis: „Nimeni nu-și asuma eșecul”

Dan Negru a transmis recent un mesaj dur pe reţelele de socializare. Vedeta de la Antena 1 a vorbit despre importanţa şcolilor, dar şi despre repercursiunile orelor online la care mulţi copii nu au participat din cauza lipsei internetului.

Prezentatorul TV s-a adresat conducătorilor României într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram. Acesta a explicat faptul că pentru el este o mare bucurie că a început şcoala, iar fiul său de poate juca din nou alături de ceilalţi colegi.

De asemenea, acesta le-a atras atenţia parlamentarilor asupra faptului că vor exista consecinţe grave în viitor în urma eşecului şcolii online, pe care nu şi-l asumă nimeni. Mai mult, Dan Negru a ţinut să precizeze faptul că peste 237 mii de copii nu au acces la internet, ceea ce înseamnă că nu au putut beneficia de educaţie.

„E mai important pentru mine că fiu-meu, Bogdan, se poate juca de azi în curtea școlii decât că Djokovic poate juca la Australian Open. A început școala și pentru ăia mici… Școala online a fost un eșec care o să ne coste când ăștia mici vor crește mari. Nimeni nu-și asuma eșecul școlii online!

237 mii de copii nu au avut acces la internet. Ne lăudam cu cea mai mare viteza a netului dar un sfert de milion de copii n-au avut acces la el.

„Învățătorul e o lumânare care arde luminând-i pe alții” zicea Arghezi… Păi, să fie lumină în şcoli…”, a spus Dan Negru.

