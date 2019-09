Anunţul deocheat făcut de Dan Negru despre Mihaela Rădulescu: “Bărbaţii o…” Începe scandalul?

Dan Negru a postat zilele trecute un mesaj pe rețelele de socializare, în care vorbește despre crimele de la Caracal, însă la un moment dat ajunge și la Mihaela Rădulescu, căreia îi adresează un compliment deocheat. Prezentatorul de la Antena 1 o numește pe „diva de la Monaco”, Milf, care înseamnă o femeie matură ce stârneşte puternic fanteziile bărbaţilor

„Singurii care mai au relevanţă în cazul Caracal sunt ăia de la România TV, cu aberaţiile şi conspiraţiile lor. Ei au capitalizat cel mai bine subiectul aşa cum a făcut-o Dan Diaconescu cu Elodia, aşa cum PRO TV a capitalizat umorul cu «Las Fierbinţi», cum Kanal a luat serialele turceşti, Netflix pe celelalte, Răduleasca e brand mişto de MILF (mamă sexy pe care bărbații o vor în pat – n.r.), Negru de Revelioane sau Esca de ştiri. Din războiul meu de 20 de ani cu PRO am învăţat sa fug din calea mărcilor înregistrate şi să încerc să descopăr drumuri noi. Caracalul a rămas la România TV. Restul e xerox”, a spus Negru pe conturile sociale.

Dan Negru, dezvăluire șocantă, la 9 ani de la moartea Mădălinei Manole

În urmă cu nouă ani, întreaga Românie era șocată de moartea Mădălinei Manole, iar ipotezele despre motivele sinuciderii încă sunt discutate. Dan Negru a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a făcut o dezvăluire șocantă și anume că a fost unul dintre realizatorii de televiziune care au evitat să o invite pe artistă la TV atunci când aceasta suferea că mass-media i-a întors spatele.

“Mădălina Manole e din nou la știri. Pe 14 Iulie s-a sinucis. Păi să vă arăt cum era presa atunci și cum am fost noi, ăștia din media, complici la crimă! Când Mădălina avea 35 de ani, adică era mai tânără decat e azi Smiley care are 36, presa o dădea trecută bine de prima tinerețe’ și televiziunile și radiourile o ocoleau pentru că era in vârstă’.

Când m-a întrebat de ce n-o chem mai des în show-urile mele, am tăcut. Într-o ședință de redacție toți am preferat să-i chemăm pe N5 în locul Mădălinei doar pentru că erau mai tineri în buletine. Mădălina n-a rezistat presiunii. Și ăștia de am rămas suntem complici la crimă! La 35 de ani, Mădălina era trecută de prima tinerețe’ pentru presa din România”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.