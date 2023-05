Dan Negru recunoaște că a reușit să facă o avere din televiziune! Ce spune despre porecla de om „zgârcit”: „De atunci e vorba”

Deși are o prezență constantă de 25 de ani pe micile ecrane, câștigurile financiare pe care Dan Negru le-a avut din televiziune, de-a lungul timpului, au fost investite atent! Prezentatorul de la Kanal a mărturisit că a avut grijă să nu să cheltuiască banii fără măsură, iar în cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre porecla de om „zgârcit” care i-a fost însușită.

Dan Negru, una dintre figurile emblematice ale spectului media din România, recunoaște că a strâns o avere considerabilă din urma carierei în televiziune. Despre câștigurile sale financiare s-a vorbit mult în spațiul public, ba chiar a primit porecla de zgârcit”. Cu toate acestea, prezentatorul TV mărturisește că este mai degrabă chibzuit și are grijă ca banii să fie investiți inteligent, nu cheltuiți fără măsură.

Dan Negru, declarații despre banii câștigați din cariera în televiziune: „Eu eram zgârcitul care și-a băgat banii în cărămizi”

Omul de televiziune recunoaște că, deși a reușit să strângă o avere din banii pe care i-a câtigat din televiziune, nu a ales să-i cheltuiască pe mașini sau alte lucruri care nu-i aduceau acea „valoare” pe care și-o dorea. Ci, mai degrabă, Dan Negru a ales să-i inveastească în zona imobiliară, încă de la începutul carierei sale, iar prietenii săi i-au pus porecla de „zgârcit”, tocmai pentru că nu a cumpărat mașini sau alte lucruri personale.

„Sunt mai degrabă cumpătat, dar termenul ăsta are înțelesuri diferite. Acum vreo 20 de ani am avut colegi care, cu banii câștigați, și-au cumpărat mașini la mâna a doua. Eu eram zgârcitul care și-a băgat banii în ‘cărămizi’. De atunci e vorba… și nu am probleme cu asta, dimpotrivă”, a spus Dan Negru pentru kanald.ro.

Mai mult decât atât, Dan Negru recunoaşte că a câştigat bine de când a intrat în televiziune, însă nu-și atribuie termenul de om „bogat”.

„Termenul ‘bogat’ are grade diferite de comparație, dar nu sunt ipocrit ca să spun că nu am câștigat din televiziune. Lumea televiziunii ar fi lipsită de relevanță, dacă un prezentator care, de 25 de ani, prezintă producţii ce au fost mereu în topul audienţelor ar spune că nu a câștigat de pe urma acestor performanțe”, a mai adăugat omul de televiziune pentru sursa citată.

