Dan Nistor: „Ne bucurăm că am trecut testul cu brio!”

Dan Nistor, căpitanul formației Dinamo București s-a declarat mulțumit de rezultatul final al confruntării din derby de România, scor 3-3 cu FCSB.

„E un rezultat echitabil, important e că am reuşit să revenim de trei ori. Şi cu Voluntari am fost conduşi şi am revenit, azi la fel. Sper ca pe viitor să nu mai facem astfel de greşeli, care nu îşi au loc în Liga 1. Am făcut erori impardonabile. Ne bucurăm că am trecut testul cu brio. Avem o forţă, avem un grup unit şi formăm o echipă. Asta e cel mai important. Îi mulţumesc mult domnului Dică pentru ce a spus despre mine. De acum încolo îi doresc multă baftă”, a declarat Dan Nistor.

FCSB şi Dinamo au terminat nedecis 3-3 (1-1) la capătul unui meci superb care și-a meritat titulatura de „derby de România”. Câinii au fost conduși în trei rânduri pe tabela de marcaj dar de fiecare dată au arătat spirit de luptă și au avut forța de a reveni și a egala. Căpitanul Dan Nistor aa gur chiar șansa victoriei pe finalul partidei însă șutul său a ocolit spațiul porții apărate de Cristi Bălgrădean.

Pentru FCSB au marcat Gnohere (min.10) şi Coman (min.55, 68), iar pentru Dinamo au înscris Axente (min. 45+1, Nistor min. 61 şi Popescu min.89).

În urma rezultatului, Dinamo este neînvinsă în acest sezon al Ligii I, „câinii” având 4 puncte față de doar unul cât are FCSB, roș-albaștrii pierznd în prima etapă la Giurgiu cu Astra.