Dana Roba a fost renegată de familie pentru relația cu Beni! Make-up artista, mesaj tăios pentru cei care nu îl acceptă pe noul iubit

În urmă cu doar câteva luni, Dana Roba trecea prin cel mai greu moment al vieții sale. Make-up artista a fost bătută cu bestialitate de soțul său și a fost la doar un pas să își piardă viața. Din fericire, aceasta a reușit să își revină, iar acum se bucură din plin de viață. De ceva timp, alături de Dana Roba se află Beni, bărbatul care a reușit să îi readucă zâmbetul pe buze. Însă, se pare că noua relație a make-up artistei nu este acceptă și de către familia ei.

Dana Roba a fost la doar un pas de moarte după bătaia încasată de cel alături de care trăia. Daniel Balaciu a încercat să o omoare, lovindu-o de mai mult ori cu ciocanul în cap, însă, din fericire, nu a reușit. Make-up artista a scăpat cu viață din această încercare grea, iar noul partener al acesteia a fost cel care a ajutat-o să treacă mai ușor peste cele întâmplate. Deși Beni i-a făcut mult bine, se pare că nimeni din familia Danei Roba nu îl acceptă și nu îl privește cu ochi buni. Însă, acum, Dana Roba a luat atitudine și a avut un mesaj clar pentru toți cei care îi critică noua relație.

(CITEȘTE ȘI: „DA, VREM SĂ NE CĂSĂTORIM!”. DANA ROBA A DAT VESTEA CEA MARE, DUPĂ SEPARAREA DE FOSTUL SOȚ)

„Nu mă interesează”

Deși Dana Roba spune că este cât se poate de fericită lângă noul bărbat din viața sa, acesta nu este privit cu ochi buni de către familie ei. Cu excepția fetițelor sale, restul membrilor familiei make-up artistei nu sunt de acord cu noul partener de viață al acesteia.

Însă, chiar dacă nimeni din familia ei nu îl acceptă pe Beni, Dana Roba nu este prea interesată de acest subiect. Ea știe cât de mult a ajutat-o și a susținut-o bărbatul și nu are de gând să plece de lângă el doar pentru faptul cu unii nu îl plac. Make-up artista spune că noul iubit a fost cel care a ridicat-o enorm după tragedia prin care a trecut, așa că nu are de gând să îl părăsească, în ciuda dorinței familie ei.

Mai mult, Dana Roba a spus că sigurul lucru care o interesează și o bucură este că fetițele sale l-au acceptat pe Beni și îl iubesc.

„Atunci când eu am venit de la spital și eram cheală, cu mâinile în ghips de la coate în jos, mi-a fost foarte greu să mă privesc în oglindă spartă în cap. Horror! Beni a fost lângă mine și îmi spunea în fiecare zi că sunt frumoasă. Asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Îmi spunea că sunt pentru el ca și cum eram la 17 ani, cu părul lung. Foarte mult m-a ajutat pe mine treaba asta.

Iar oamenii care sunt din familia mea și nu înțeleg prin ce am trecut eu și nu vor să îl accepte pe Beni pe mine nu mă interesează. Sunt persoane din familia mea care nu vor să îl accepte pe Beni, dar pe mine nu mă interesează. Eu știu prin ce am trecut și cine a fost alături de mine. Faptul că fetele mele îl iubesc pe el foarte mult, în primul rând eu, consider că e o lucrare făcută de Dumnezeu”, a declarat Dana Roba, potrivit Wownews.

(VEZI ȘI: DANA ROBA A AJUNS LA POLIȚIE. GESTUL NECRUȚĂTOR FĂCUT DE DANIEL BALACIU DIN SPATELE GRATIILOR: „M-A DISTRUS”)